Od 1. juna kreće ludačka sreća: Novac se lepi za ova 3 znaka, zaboraviće kako izgledaju dugovi

Ludačka sreća kreće 1. juna za tri znaka Zodijaka! Evo ko će konačno napuniti novčanik i rešiti se svih starih kredita i dugova.

Od 1. juna kreće ludačka sreća za tri znaka koji su mesecima vukli teret računa i odlaganja. Planetarni raspored otvara finansijske slavine baš onima koji su skoro digli ruke.

Ako vam se činilo da novac stalno curi negde drugde, junski talas menja tok.

Lav: Telefonski poziv koji vredi tri plate

Za Lavove počinje period u kom stari kontakti postaju zlatna jama. Neko iz prošlosti javlja se sa konkretnom ponudom, a vi nećete imati razloga da odbijete. Možda je to projekat koji ste odložili pre dve godine, možda investicija koju ste otpisali.

Obratite pažnju na poruke koje stižu sredinom prve nedelje juna. Jedan razgovor uz kafu može da promeni cifru na računu za narednih šest meseci. Lavovi koji rade u prodaji ili medijima dobijaju duplu porciju ovog kosmičkog poklona.

Devica: Konačno se isplati pedantnost

Device su godinama računale, planirale i odricale se. Sada dolazi naplata. Ova neobjašnjiva sreća sa novcem stiže kroz nešto što ste odavno zaboravili, ostavljenu uplatu, neisplaćen honorar, ili papir koji ste mehanički potpisali pre par godina.

Junski period donosi Devicama i priliku za promenu ugovora na poslu. Šef koji vas je ignorisao odjednom shvata da ste vi nosilac celog odeljenja. Tražite više, jer je trenutak vaš.

Strelac: Hrabra odluka vredi 10 puta više

Strelčevi koji u junu naprave jedan smeo potez, dobijaju desetostruko nazad. Možda je to selidba, možda novi biznis, možda investicija u nešto što okolina ne razume. Finansijska sreća prati one koji ne čekaju savršene uslove.

Ne ulazite u kredite, ali ne odustajte ni od ideja koje vam stalno padaju na pamet. Strelci u junu imaju retko jak instinkt za pravi tajming.

Tri talasa para u junu: Evo ko najviše dobija

Iako su Lav, Devica i Strelac u prvom planu, najveći skok osetiće oni koji rade u IT sektoru, marketingu i online uslugama. Zvezde poručuju jasnu stvar: ludačka sreća i novac dolaze u tri talasa, ne odjednom. Prvi stiže oko 5. juna, drugi sredinom meseca, treći pred sam kraj.

Strpljivi koji nisu uleteli u rizične pozajmice sada konačno mogu da kupe ono o čemu sanjaju. Ostali, naučite lekciju za sledeći put.

Kako da ne propustite junski talas

Do 1. juna platite najmanji dug koji vas najduže nervira

Sredite papire, ugovore i neisplaćene fakture

Pozovite jednog starog kontakta, nije slučajno što vam je pao na pamet

Ne ulazite u nove kredite, makar ponuda zvučala primamljivo

Sve što započnete posle podneva 1. juna ima tendenciju da raste

Da li je 1. jun zaista srećan dan za novac

Aspekt Jupitera i Venere 1. juna favorizuje direktne, hrabre odluke vezane za zaradu. To je dan kada intuicija radi bolje od proračuna.

Sve pokrenuto tog popodneva donosi stabilan prihod tokom leta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com