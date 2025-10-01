Od 1. oktobra 3 znaka dobijaju novčani blagoslov: Stalna nestašica postaje prošlost i novčanik se polako puni

Početkom oktobra Mesec u Vodoliji donosi novi pogled na finansije, pomaže da se strahovi razdvoje od mogućnosti i otvara vrata stabilnosti i olakšanja za određene znake.

Strelac — prilike koje deluju lako

Strelčevi će 1. oktobra osetiti kako prilike gotovo same dolaze; ovaj lunarni uticaj naglašava njihovu praktičnu snalažljivost i podseća ih da ljudi plaćaju za talente koje već poseduju, što vodi konkretnim finansijskim olakšicama.

Vodolija — raskid sa stagnacijom

Sa Mesecom u sopstvenom znaku, Vodolije dobijaju energiju da pretvore probleme u probojne mogućnosti; prve promene mogu se ogledati u otplati dugova ili uklanjanju finansijskih blokada koje su do sada kočile rast.

Ribe — oslobađanje od straha i mali pomaci koji se sabiraju

Ribe osećaju kako prestaju da ih guše finansijski strahovi; mali procvati postaju vidljivi i rešenja se pretvaraju u stvarne koristi, pa je vreme da prestanu da slede priču o stalnoj nestašici i prihvate nove prilike.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com