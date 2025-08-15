Od 15. do 20. avgusta: Novac i moć stižu – ali samo 4 znaka su izabrani od zvezda

Neki će dobiti više nego što su se usudili da požele. Proverite da li ste među onima kojima se sve poklapa – i šta zvezde traže zauzvrat.

Od 15. do 20. avgusta, astrološka scena se menja – i to ne tiho. Zvezde su u pokretu, a energija planeta donosi šansu za novac, uticaj i lični rast. Ali ne za sve. Samo četiri horoskopska znaka dobijaju direktan poziv univerzuma da preuzmu kontrolu, zablistaju i naplate ono što su dugo čekali.

Ovo nije klasičan horoskop. Ovo je poziv na buđenje. Ako ste među izabranima, vreme je da prestanete da se izvinjavate za svoju ambiciju.

Lav: vreme je da se plati tvoja hrabrost

Lavovi, vi ste već dugo u fazi dokazivanja. Sada dolazi trenutak kada se vaša upornost i liderstvo konačno isplaćuju. Novac stiže kroz projekte koji nose vaš lični pečat. Ne pristajte na manje.

Škorpija: moć dolazi kroz istinu

Škorpije, vaša intuicija je nepogrešiva. Od 15. avgusta, ona vas vodi ka ljudima i situacijama koje vam otvaraju vrata uticaja. Ne bojte se da kažete ono što drugi prećutkuju – baš to vam donosi moć.

Jarac: struktura donosi nagradu

Jarčevi, dok drugi sanjare, vi ste gradili temelje. Sada se pokazuje koliko je to vredelo. Finansijska stabilnost dolazi kroz sistem koji ste sami osmislili. Ne zaboravite da slavite svoje pobede.

Bik: novac prati tvoju doslednost

Bikovi, vaša mirna snaga i doslednost konačno dolaze na naplatu. Od 15. do 20. avgusta, očekujte prilike koje su stabilne, konkretne i dugoročne. Ne menjajte pravac – zvezde vas već prate.

Šta ako niste među izabranima?

Ne znači da je sve izgubljeno. Ova nedelja je test za sve nas – da li znamo šta želimo i da li smo spremni da to tražimo. Ako osećate da ste na ivici promene, možda ste sledeći.

