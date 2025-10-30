Od 20. oktobra počinje era ispunjenja – da li si ti među izabranima?

- Počinje era ispunjenja – Jarac, Bik i Devica ulaze u svoj zlatni krug.
- Od 20. oktobra počinje astrološki ciklus koji donosi ispunjenje – ali ne za sve.
Ako si Jarac, Bik ili Devica, ovo je tvoj trenutak. Zvezde se konačno slažu u tvoju korist, a ono što si godinama gradio – sada počinje da daje plodove.
Era ispunjenja počinje 20. oktobra – evo šta to znači
Mars u Škorpiji od kraja septembra unosi dubinu, strast i transformaciju. Sunce i Venera u Vagi otvaraju vrata skladnijim odnosima, dok pun Mesec u Ovnu donosi oslobađanje od starog tereta.
Ali prava magija počinje 20. oktobra, kada se aktiviraju tranziti koji favorizuju zemljane znakove – Jarca, Bika i Devicu.
Jarac: Priznanje i stabilnost dolaze u prvi plan
Od 20. oktobra, Jarčevi ulaze u fazu u kojoj se trud konačno isplaćuje. Astrološki tranziti donose stabilnost u karijeri, ali i priznanja koja su dugo izostajala. Moguće su ponude koje potvrđuju tvoju stručnost, kao i prilike za dugoročne projekte. Finansijska situacija se stabilizuje, a odnosi sa autoritetima postaju konstruktivniji. Ovo je period u kojem se tvoje granice poštuju, a tvoje reči imaju težinu.
Bik: Nova energija u ljubavi i društvenim krugovima
Za Bika, era ispunjenja donosi osveženje u emotivnim i društvenim sferama. Odnosi postaju iskreniji, a komunikacija sa bliskim ljudima dobija novu dubinu. Moguće su nove simpatije, ali i obnavljanje starih veza koje sada imaju zdraviju dinamiku. U društvenim krugovima dolazi do širenja uticaja – tvoje ideje se primećuju, a tvoje prisustvo inspiriše. Ovo je idealan trenutak da se povežeš sa ljudima koji dele tvoje vrednosti.
Devica: Fokus, jasnoća i tiha transformacija
Device ulaze u fazu tihe, ali duboke promene. Mentalna jasnoća se vraća, a fokus na lične ciljeve postaje jači nego ikad. Moguće su promene u radnom okruženju, ali bez drame – sve se odvija prirodno, u skladu sa tvojim unutrašnjim ritmom. Osećaj kontrole nad sopstvenim životom se pojačava, a odluke koje donosiš sada imaju dugoročan efekat. Ovo je period u kojem se ne moraš dokazivati – tvoje prisustvo govori dovoljno.
Kako da aktiviraš svoju eru ispunjenja?
- Zapiši šta želiš da se desi do kraja godine.
- Od 20. oktobra, svaki dan uradi jednu stvar koja te približava toj viziji.
- Ne forsiraj – prati znakove, intuiciju i ljude koji ti dolaze.
Da li si ti znak koji dobija sve?
Ako si Jarac, Bik ili Devica, era ispunjenja je tvoj astrološki poklon. Ali čak i ako nisi – prati kako se energija menja. Možda ti baš oni postanu saveznici, inspiracija ili ogledalo.
Počinje era ispunjenja – a ti biraš da li ćeš je prepoznati.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com