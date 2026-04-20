Od 22. aprila novac im klizi kroz prste: 3 znaka horoskopa ulaze u težak finansijski period do kraja maja

Tri znaka horoskopa ulaze u težak finansijski period do kraja maja i suočavaju se sa neočekivanim troškovima -pažljivo planirajte sve.

Predstojeći period neće biti dobar za sve znakove Zodijaka. Dok će neki uspeti da stabilizuju budžet i uživaji, Blizanci, Vaga i Ribe moraće da budu mnogo oprezniji sa svakim dinarom. Od 22. aprila ulaze u težak finansijski period, a neplanirani troškovi mogli bi da im pomrse sve planove.

Sezona Bika, koja inače važi za mirniji i stabilniji period, ovoga puta ovim znakovima donosi sasvim drugačiju energiju.

Umesto sigurnosti, stižu novi računi, odlaganja, dugovi i onaj osećaj da novac odlazi brže nego što dolazi – neka se pripreme dobro za jedan težak finansijski period.

Blizanci bi mogli da se suoče sa iznenadnim izdatkom koji neće moći da odlože. Kvar u kući, dug koji dospeva na naplatu ili trošak vezan za porodicu mogao bi potpuno da im poremeti planove za nedelje koje slede. Biće važno da ne reaguju impulsivno i da ne pokušavaju da poprave problem novim zaduživanjem.

Vaga mora da stegne kaiš. Iako će želeti da sebi priušti nešto što dugo planira, okolnosti će je naterati da odustane ili pomeri kupovinu za kasnije. Ovo može izazvati frustraciju, ali će se pokazati kao pametan potez dugoročno. U ovom periodu svaka nepotrebna kupovina je čist luksuz..

Ribe neka obrate pažnju na pozajmice i finansijske dogovore sa drugima. Postoji velika šansa da novac ode na pogrešnu stranu ili da pomoć koju pruže ne bude vraćena onda kada im najviše bude trebala. Zato je važno da ne ulaze u rizične dogovore i da ne veruju olako tuđim obećanjima.

Ovo nije trenutak za velike finansijske odluke, kredite, pozajmice niti rizična ulaganja. Najsigurniji potez za ova tri znaka biće da spuste malo loptu. Nek dobro isplaniraju troškove i sačekaju da ovaj težak finansijski period prođe. Posle 15. maja situacija bi mogla polako da krene nabolje.

