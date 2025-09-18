Od 22. septembra ulazimo u zonu gubitaka: 3 znaka će želeti ono što ih vodi u propast

Tri horoskopska znaka ulaze u opasnu zonu – saznajte da li ste među njima i kako da se zaštitite.

Od 22. septembra ulazimo u astrološku zonu gubitaka – i to ne metaforički. Energije koje se pokreću u ovom periodu mogu nas navesti da žudimo za stvarima koje nas zapravo vode u propast. Ako ste jedan od sledeća tri znaka, pripremite se: biće to emotivni rolerkoster.

Lav – srce želi ono što mu ne treba

Lavovi će biti zaslepljeni željom da se dokažu, da osvoje, da budu primećeni. Ali ta potreba za validacijom može ih odvesti u toksične odnose, loše poslovne odluke ili impulsivne troškove. Ako ste Lav, stanite, udahnite i zapitajte se: da li mi ovo stvarno treba, ili samo hranim ego?

Škorpija – privlačnost prema opasnom

Škorpije će biti magnet za sve što je zabranjeno, komplikovano i emotivno rizično. Biće to period kada će želeti ono što ih najviše boli – bivše partnere, nerešene konflikte, pa čak i samodestruktivne navike. Ako ste Škorpija, vreme je da se suočite sa sobom, a ne sa prošlošću.

Blizanci – lutanje bez kompasa

Blizanci će osećati nemir i potrebu za promenom, ali bez jasnog pravca. Mogu se zaljubiti u ideju, osobu ili plan koji deluje uzbudljivo, ali je zapravo pun rupa. Ako ste Blizanac, ne donosite odluke na brzinu – ono što vam sada deluje kao spas, može se pretvoriti u haos.

Kako preživeti ovaj period?

Najvažnije je da ne ignorišete znakove. Ako osećate da vas nešto vuče, a istovremeno vas plaši – to je crvena zastavica. Slušajte intuiciju, ali ne dozvolite da vas emocije zaslepe. Period od 22. septembra može biti lekcija, ali samo ako je shvatite ozbiljno.

