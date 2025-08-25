Od 25. avgusta sve im polazi za rukom: 5 znakova horoskopa kojima će ova nedelja biti kao iz bajke

Astrološki uticaji za period od 25. do 31. avgusta donose izuzetnu kreativnu i emotivnu potporu za pet znakova Zodijaka. Venera u Lavu pojačava hrabrost u komunikaciji, dok Mesec u Vagi i Škorpiji otvara vrata novim prilikama i podstiče vođstvo. Sedmica se završava energijom Strelca, koji neguje druženje i zajedništvo s prijateljima i voljenima.

Vaga

Mesec u vašem znaku na početku nedelje donosi talas pozitivne energije i istrajnosti, naročito kad se spoji s Marsom. Podrška Jupitera kroz aspekt Škorpije podstiče vas da ostanete fokusirani na ciljeve. Venera, vaša vladarka, u Lavu vam pruža šansu da preuzmete inicijativu i inspirišete zajednicu otvarajući vam novo poglavlje ambicija i snova.

Škorpija

Ulazak Venere u znak Lava pojačava vašu poslovnu ambiciju i fokus na praktične promene. Kada Mesec pređe u Škorpiju 27. avgusta i uspostavi aspekt sa Jupiterom, osećaćete nalet optimizma i želju za avanturama. Iskoristite ovaj period za širenje vidika kroz čitanje, istraživanje i hobije koji vas istinski ispunjavaju.

Strelac

Nakon mladog Meseca u Devici vraćate se na pravi put uz lakoću. Aspekt Meseca u Vagi s Marsom dodatno usmerava vašu ambiciju, a Venera u Lavu unosi novu energiju i kreativne ideje, podržane i Merkur­ovim boravkom u istom znaku. Ova nedelja je idealna za prilagođavanje planova, poboljšanje efikasnosti i učenje prioriteta, sve dok praktikujete praktičnost pod uticajem Device.

Lav

Venerin ulazak u vaš znak otvara vrata finansijske ekspanzije, društvenih prilika i romantičnih susreta. Mesec u Vagi pojačava strast i entuzijazam, čineći vas centrom pažnje. Nakon resetovanja mladog Meseca u Devici, sada je pravo vreme da zablistate, preuzmete kontrolu nad svojim pričama i pokažete svetu svoj šarm—ali čuvajte merenje samozaljubljenosti.

Vodolija

Venera vam donosi uzbuđenje u socijalnim krugovima i nove prilike u ljubavnoj sferi. Mesec u Vagi pojačava privlačnost i harmonične odnose, dok vam nebo daje slobodu da sledite umetničke težnje. Okružite se inspirativnim ljudima i ostanite diplomatični—otpornim na tračeve i zadirkivanja—kako biste ostali stub optimizma za okolinu.

Ovih pet znakova uživa dodatnu astrološku podršku narednih sedam dana, dok nebeski uticaji inspirišu snove, pokreću akciju i osnažuju veze s ljudima do kojih im je stalo.

