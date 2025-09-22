Od 25. do 30. septembra: Novac i moć stižu – ali samo 2 znaka su izabrana od zvezda

Zvezde su odlučile – samo dva znaka dobijaju sve. Da li si među njima?

Od 25. do 30. septembra, nebo ne ćuti. Zvezde su u pokretu, a energija se sabija u tačno dve tačke – dva horoskopska znaka koja će u ovom periodu dobiti ono što su dugo čekali: novac, moć i priliku da promene tok svog života.

Ovo nije klasična astro prognoza. Ovo je trenutak kada se kosmos urotio da nekima konačno kaže: „Sad je tvoje vreme.“

Ko su izabrani?

Prvi znak koji ulazi u zlatnu zonu je Škorpija. Intenzivna, fokusirana i često potcenjena, Škorpija sada dobija priliku da pokaže koliko daleko može da dogura kad joj se otvore vrata. Finansijska ponuda, poslovni skok ili neočekivana podrška – sve dolazi u paketu. Ali samo ako ne sumnja u sebe.

Drugi znak je Jarac. Stabilan, tvrdoglav i često previše skroman, Jarac će u ovom periodu dobiti priznanje koje mu je dugo izmicalo. Moć dolazi kroz ljude – neko ga vidi, neko ga bira, neko mu daje šansu. I to ne malu.

Šta da rade ostali?

Ako nisi Škorpija ili Jarac – ne očajavaj. Ova energija se može „uhvatiti“ ako si spreman da se ponašaš kao oni: odlučno, bez izgovora, sa verom u sebe. Zvezde ne biraju po datumu rođenja, već po spremnosti da se krene.

Praktični savet

Od 25. do 30. septembra, prati intuiciju. Ako ti se javi prilika – ne analiziraj previše. Ako ti neko ponudi saradnju – ne traži garancije. Ovo je vreme kada se nagrađuje hrabrost, ne oprez.

