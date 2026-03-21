Od 28. marta do 5. aprila sve se rešava: 3 znaka kojima se svaka suza naplaćuje, a nepravda ide u istoriju

Horoskop od 28. marta do 5. aprila najavljuje period u kojem kosmička pravda prestaje da bude teorija i postaje opipljiva stvarnost. Ako ste mesecima ili godinama osećali da vaš trud niko ne vidi, spremite se za potpuni obrt. Tri znaka zodijaka ulaze u zonu gde se svaka suza pretvara u zlato, a nepravda odlazi u istoriju.

Ovaj period predstavlja energetski filter koji propušta samo zaslužene nagrade. Planetarni aspekti primoravaju ljude koji su vam naneli štetu da se suoče sa posledicama, dok vama otvaraju puteve ka materijalnoj i emotivnoj satisfakciji.

Astrolozi potvrđuju da se ovakvi tranziti ne dešavaju često. Sada nije vreme za skromnost, već za prihvatanje onoga što vam po pravu pripada.

Rak dobija priznanje za godine ćutanja

Rakovima je dosta bilo toga da budu „stub“ na koji se svi oslanjaju. Od 28. marta, situacija na poslu ili u porodici se dramatično menja. Osoba koja je prisvajala vaše zasluge sada biva razotkrivena. Savetujem vam da ostanete dostojanstveni dok posmatrate kako se karte same slažu. Vaša intuicija je bila tačna, pravda je spora, ali od ovog proleća postaje vidljiva.

Škorpija zatvara krug porodične nepravde

Škorpije su dugo nosile teret koji nije bio njihov. Bilo da su u pitanju nerešeni imovinski odnosi ili emotivne ucene, ovaj period označava presek. Energija Marsa vam daje snagu da kažete „dosta“ bez osećaja krivice. Novac koji vam je bio uskraćen pronalazi put do vašeg računa. Ovo je povraćaj onoga što je vaše.

Ribe konačno izlaze iz senke tuđih grešaka

Ribe su često žrtvovale sopstveni mir da bi spasile druge. Sada se taj ciklus završava. Od prve nedelje aprila, ljudi koji su vas potcenjivali odjednom će tražiti vašu pomoć, ali vi ćete biti korak ispred. Fokus se seli na lični mir i kreativne projekte. Naplata stiže kroz neočekivanu ponudu koja briše loše uspomene.

Kako se astrološka prognoza za kraj marta odražava na vaš novčanik

Finansijski aspekti u ovom periodu su vrlo specifični:

Vraćaju se pozajmice na koje ste davno zaboravili.

na koje ste davno zaboravili. Pojavljuju se zaostale isplate , bonusi ili sudska poravnanja.

, bonusi ili sudska poravnanja. Stari kontakti nude saradnju koja je sada mnogo isplativija .

. Troškovi koji su vas gušili iznenada nestaju.

Saveti za horoskop od 28. marta do 5. aprila

Nemojte trošiti energiju na likovanje nad onima koji su bili nepravedni. Univerzum to radi umesto vas. Savetujem vam da fokus usmerite isključivo na nove projekte. Pravi trenutak za potpisivanje važnih ugovora je upravo između 30. marta i 2. aprila. Tada je koncentracija povoljnih aspekata najgušća i podržava dugoročnu stabilnost.

Zaboravite na stare poraze. Ono što je pred vama ne liči na ništa što ste do sada iskusili, jer prvi put igrate na terenu gde su pravila postavljena u vašu korist.

