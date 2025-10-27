Od 30. oktobra 2 znaka menjaju sudbinu – zvezde im otvaraju vrata sreće

Zvezde otvaraju vrata sreće, ali ne svima.

Od 30. oktobra, astrološki pejzaž se menja. Dva znaka ulaze u period koji briše sve što ih je kočilo. Ova promena nije samo energetska — ona je praktična, vidljiva, i dolazi brzo.

Ko su srećnici?

Prvi znak koji ulazi u eksploziju sreće je Strelac. Posle meseci unutrašnjih borbi, konačno dolazi olakšanje. Jupiter, njegov vladar, ulazi u aspekt koji topi stare blokade i donosi prilike koje se ne odbijaju.

Drugi znak je Ribe. Njihova intuicija puca u pravom smeru. Saturn se povlači, a Neptun im daje snagu da brišu prošlost i krenu ka nečemu što zaista žele.

STRELAC – kad Jupiter kaže “kreni”, ti ne stojiš

Od 30. oktobra, Strelac ulazi u astrološki period koji briše sve što ga je kočilo. Jupiter, njegov vladar, ulazi u aspekt koji topi stare blokade i donosi prilike koje se ne odbijaju. Ako si Strelac, ovo je tvoj trenutak da se probudiš iz energetskog sna.

Šta se menja?

Do sada si osećao kao da ti se vrata zatvaraju baš kad pomisliš da si blizu. Posao, ljubav, novac – sve je bilo na ivici, ali nikako da se prelije. Od kraja oktobra, to se briše. Jupiter ti donosi ekspanziju, šanse, i ljude koji te vide onakvim kakav jesi.

Ljubav: Ako si slobodan, očekuj da se pojavi neko ko ti ne traži da se menjaš. Ako si u vezi, komunikacija puca u pravom smeru — konačno se čujete srcem, ne samo rečima.

Posao: Strelac je vizionar, ali sada postaje i realizator. Projekti koje si odlagao dobijaju zeleno svetlo. Ako si razmišljao o promeni posla, sad je vreme.

Ritual za tebe: Svako jutro, pre nego što pogledaš telefon, zapiši jednu stvar koju želiš da ti se desi. Ovaj mali ritual sinhronizuje tvoju energiju sa promenama koje dolaze.

Vizualizuj rezultat: Zamišljaj kako ti stiže poruka koju si čekao. Kako ti se otvara prilika za posao, ljubav, selidbu. Ova promena nije magija – ona je tačna, praktična i dostupna.

Zvezde otvaraju vrata sreće – ali ti moraš da zakoračiš.

RIBE – intuicija puca, prošlost se briše

Ribe su znak koji pliva između svetova, ali od 30. oktobra, zvezde ih pozivaju da konačno uplivaju u svoj. Saturn se povlači, a Neptun im daje snagu da brišu prošlost i krenu ka nečemu što zaista žele.

Šta se menja?

Do sada si osećala da ti intuicija govori jedno, a realnost drugo. Sad se to usklađuje. Ribe ulaze u fazu kada njihova unutrašnja istina postaje spoljašnja realnost.

Ljubav: Oktobar donosi duboke razgovore, emotivno otkrivanje i šansu za novu ljubav. Ako si slobodna, neko iz tvoje prošlosti može se vratiti — ali ovaj put sa istinom. Ako si u vezi, očekuj da se stvari prodube.

Posao: Ribe često rade tiho, ali sad dolazi vreme da se vide. Projekti koje si radila iz senke dobijaju priznanje. Ako si razmišljala o kreativnom poslu, sad je vreme da ga pokreneš.

Ritual za tebe: Pre spavanja, zapiši jednu stvar koju želiš da pustiš. Ovaj ritual briše energetske ostatke prošlosti i otvara prostor za novo.

Vizualizuj rezultat: Zamišljaj kako ti se vraća mir. Kako se odnosi popravljaju, kako ti neko kaže “sad te vidim”. Ova promena nije iluzija — ona je duboka, emotivna i stvarna.

Zvezde otvaraju vrata sreće, ali ti moraš da zakoračiš. Ne čekaj da ti neko kaže da je vreme – uradi ovo i gledaj kako se tvoj svet menja.

