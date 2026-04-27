Od 5. maja novac im samo proleće kroz ruke: 2 znaka horoskopa ulaze u težak finansijski period do kraja meseca

Nebo se menja 5. maja i donosi težak finansijski period za dva znaka koji će do kraja meseca gledati kako im sitniš curi kroz prste. Venera i Mars prave napet aspekt, a to se direktno odražava na potrošnju, impulsivne kupovine i neplanirane račune. Ako ste Vaga ili Strelac, obratite pažnju, jer se savet o tome kako da izgurate ovaj za mesec krije se u sredini teksta.

Vaga: kartica će Vam goreti u rukama

Vagama se od ponedeljka 5. maja otvara turbulentna fiskalna scena. Tranzit Venere kroz Ovna povlači novac iz Vašeg sektora stabilnosti i gura Vas ka brzim odlukama. Lepa haljina, nova stolica, rezervacija za vikend, sve deluje opravdano, a na kraju meseca račun izgleda kao telefonski broj.

Najveći problem nije zarada, već curenje. Sitne svakodnevne sume rastu u ozbiljan minus. Zato Strelac i Vaga ulaze u novčane nevolje u maju iz različitih razloga, ali sa istim ishodom, a to je opet prazan novčanik pre plate.

Šta tačno Vaga treba da uradi do kraja maja

Napravite pauzu od 48 sati pre svake kupovine iznad 5.000 dinara. Otkažite pretplate koje ne koristite mesecima. Ako imate kredit, proverite da li možete da refinansirate ratu. Nemojte pozajmljivati novac rođacima, jer ga ovog meseca nećete videti nazad.

Strelac: kad optimizam postane skup sport

Strelčevi ulaze u finansijski pad znakova kroz sopstvenu širokogrudost. Jupiter Vas tera da častite društvo, plaćate celu večeru, poklanjate bez razmišljanja. Problem je što Saturn istovremeno zatvara sektor prihoda i zahteva oprez koji Vi mrzite.

Od 12. do 20. maja očekujte neplanirani trošak vezan za automobil, stan ili putovanje. Nije ništa dramatično, ali dovoljno da poremeti budžet. Novac proleće kroz ruke upravo zato što ignorišete male signale i verujete da će se sve samo srediti.

Koji znak ulazi u težak finansijski period prvi

Prvi znak koji oseća novčanu stegu je Vaga, već od 5. maja ujutru. Strelac se pridružuje oko 10. maja, kada Merkur menja poziciju. Oba znaka imaju problem sa potrošnjom, ne sa prihodima, i mogu da se izvuku striktnim budžetom.

Konkretni potezi koji spasavaju budžet

Ne morate da se pretvorite u škrticu da biste preživeli maj. Ali morate da promenite tri stvari odmah.

Vodite spisak svake potrošnje preko 500 dinara, ručno, u svesci

Prebacite 10 odsto plate na zaseban račun čim legne

Uvedite pravilo jedne kese, kupujete samo ono što stane u jednu ceger torbu

Izbegavajte onlajn prodavnice posle 22 časa, tad su impulsi najjači

Kada se završavaju novčane nevolje u maju

Za Vagu situacija se smiruje posle 28. maja, kada Venera uđe u Blizance i donese bolji priliv preko sitnih honorara. Strelac mora da sačeka 2. jun i ulazak Merkura u Rak. Do tada, prazan novčanik do kraja meseca je realnost sa kojom treba računati.

Ključ nije u tome da odbijete sve troškove, nego da prepoznate kada Vas kosmos testira na disciplinu. Vaga i Strelac imaju tendenciju da novac tretiraju kao sredstvo za zabavu, a maj traži obrnutu logiku, novac treba da im služi za spokoj.

Koji trošak Vam je prošlog meseca najviše poremetio budžet i kako ste ga pokrili?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com