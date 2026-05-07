Od 9. maja kreće neverovatna sreća: Novac se lepi za ova 3 znaka horoskopa, zaboraviće više i kako izgleda dug

Sreća od 9. maja stiže k'o poručena za 3 znaka horoskopa. Pogledajte da li ste na spisku i krenite u akciju".

Sreća od 9. maja kuca na vrata za 3 znaka horoskopa koji su, ruku na srce, dugo čekali ovakav obrt. Posle meseci stezanja kaiša i odlaganja računa, planete se konačno svrstavaju u njihovu korist. Novac stiže iz pravaca odakle ga niko ne očekuje, a stari dugovi prestaju više da budu noćna mora. Jedan od ovih znakova dobija čak dvostruku porciju blagostanja!

Bik – prodisao posle dugog finansijskog stiska

Bikovi su poslednjih meseci grcali u troškovima koji su stalno iskakali niotkuda. Sada se priča menja iz korena. Venera u Biku donosi konkretne ponude, povišicu ili napredovanje na poslu koji ste već smatrali izgubljenim slučajem.

Ne čudite se ako vas neko iz prošlosti pozove sa predlogom za saradnju. Upravo tu se krije najveći adut. Bikovi rođeni u prvoj dekadi osetiće promenu već prvog vikenda, dok ostali dobijaju zamah do kraja meseca.

Devica naplaćuje ono što su drugi zaboravili

Device su godinama bile ta savesna duša koja sve uredno beleži, ali retko traži svoje. Finansijski uzlet u maju donosi im hrabrost da konačno pošalju opomenu, podnesu zahtev ili pregovaraju o boljim uslovima. I uspevaju u tome.

Posebno se ističu Device koje rade u struci, prevodu, računovodstvu ili online uslugama. Stari klijent vraća se sa većim projektom. Devica koja razmišlja o promeni posla dobija ponudu koja je doslovno duplo bolja od sadašnje.

Strelac dobija najveći deo kolača

Strelčevi su treći znak koji pleni pažnju kada se priča o sreći od 9. maja. Njima Jupiter, njihov vladar, šalje pravu lavinu prilika. Putovanje, posao u inostranstvu, neočekivana isplata ili dobitak na sitnoj igri, sve to ulazi u igru.

Strelčevi koji su razmišljali o pokretanju nečeg svog, ovo je trenutak kada papiri prolaze brže nego ikada. Ko je strpljivo gradio mrežu kontakata, sada vidi konkretne rezultate.

Šta tačno donosi sreća od 9. maja ovim znacima

Reč je o periodu od oko tri nedelje, kada se finansijski tokovi za Bika, Devicu i Strelca otvaraju kroz posao, povraćaj duga ili nasledstvo. Najveći skok dešava se sredinom meseca, a efekti traju do jeseni.

Kako iskoristiti majski novčani preokret

Astrologija ne radi umesto vas. Ako želite da uhvatite talas, evo gde najčešće grešite:

Odbijate ponude jer mislite da je suma niska, a u stvari je početni korak ka boljem ugovoru

Ne tražite povišicu jer vam je neprijatno, iako su brojke na vašoj strani

Trošite prvi priliv novca pre nego što namirite stari dug, pa ulazite u novi krug stresa

Astrološka sreća u maju je vetar u leđa, ali kormilo držite Vi. Bik, Devica i Strelac imaju otvoren prozor, dok je on otvoren, gledajte da kroz njega prođu i konkretni potezi.

Da li i ostali znaci mogu da osete majski talas

Mogu, posebno Rakovi i Lavovi koji imaju jake aspekte sa ličnim planetama. Oni neće biti glavni dobitnici, ali će rešiti bar jedan dugotrajan novčani problem koji ih je vukao na dno.

A Vi, koji ste znak i da li već osećate da se nešto pomera nabolje? Napišite u komentarima koja vas je sitnica iznenadila u proteklih nekoliko dana

