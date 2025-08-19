Od nje jače nema: Ženu rođenu pod ovim znakom horoskopa ništa ne može slomiti

Žena rođena u ovom znaku preživljava sve i izlazi jača!

Žene rođene u horoskopskom znaku Jarac su alfa-žene, ambiciozne, disciplinovane, organizovane, strpljive, odgovorne, pratkične, odlučne, neustrašive, fokusirane i zvezde vodilje.

Žene Jarčevi stoje čvrsto na zemlji, nisu sklone sanjarenju i od života uzimaju najviše što mogu.

Ambicioznost ih tera da stalno idu napred, trudeći se da grabe napred putem koje su same sebi namenile.

Priča se da nema jače žene od one koja pripada horoskopskom znaku Jarac, da može da prebrodi sve nedaće, te da će rešiti bilo koji problem, mirno i trezveno.

Možda na prvi pogled izgleda hladno i nezainteresovano, ali ispod površine se krije odličan humor i želja za sigurnošću. Ona će svoje ambicije da žrtvuje samo zbog porodice.

Kada nije njen dan ona je tvrdoglava, neraspoložena, sramežljiva i pesimista.

U prirodi joj nije da se zaljubi na prvi pogled niti da gubi vreme na besmisleni flert za koji zna da ne vodi nikuda. Ljubav je za nju ozbiljna stvar i ako joj se neko sviđa, neće pustiti sudbini da odradi svoje, već će, uvek svesna svojih sposobnosti, uzeti stvari u svoje ruke i pobrinuti se da dobije muškarca kojeg želi.

(still.kurir.rs)

