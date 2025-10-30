Od novembra 2025. jedan znak ulazi u fazu ogromnog obilja: Novac i sreća samo se nižu

Konačno dolazi nagrada! Od novembra 2025. Škorpije ulaze u period ogromnog obilja, gde se novac i sreća samo nižu. Otkrijte šta vam zvezde poručuju!

Ulaskom u intenzivni period kasne jeseni 2025. i aktivacijom Marsa u skladnom položaju sa Venerom, dolazi do kulminacije sreće i nagrade za jedan znak. Većina znakova će osetiti poboljšanje, mnogi će imati utisak da su prodisali, ali se najveća transformacija dešava upravo sada. U periodu od novembra 2025. do proleća 2026. godine, Škorpije će biti neprikosnoveni miljenici novca.

Ne treba zaboraviti da planetarni uticaji, iako donose blagostanje, šire sve što dotaknu, bilo to dobro ili manje dobro, a sve zarad našeg učenja i napredovanja.

Preokret! Zaboravite sve što Vas je mučilo do sada

Prethodni period, posebno 2024. i početak 2025. godine, bili su izazovni za Škorpije, koje su bile na udaru sudbine. Stizalo ih je čak i ono što nisu mogli ni da zamisle – od problema u porodici i na emotivnom planu, do finansija. Koliko god su se trudili da novac drže pod kontrolom, on je nekako odlazio iz njihovih džepova.

Tom lošem periodu je konačno došao kraj i slobodno možete da odahnete.

Spremite se za priliv para sa svih strana

Od novembra 2025. ćete biti pravi miljenici planeta, posebno kad je u pitanju novac. Otvorite novčanike i spremite se za priliv ogromne svote para, koja će vam promeniti život.

Iako ćete biti prijatno iznenađeni, to je zapravo naplata nakon vašeg mukotrpnog rada i ulaganja iz prethodnih godina. Zato se opustite i uživajte u bogatstvu koje ste zaslužili. Stiže vam čak i novac koji kasni već mesecima i čija isplata je stalno odlagana.

Pare će vam bukvalno sipati sa svih strana, a pun novčanik će dodatno podići vaše samopouzdanje i imaćete osećaj da je samo nebo granica.

Zlatno pravilo: Ponašajte se pametno da sreća potraje

Ipak, povedite računa i nemojte se razbacivati, klonite se kocke i sličnih izazova da ne bi usledila munjevita kazna. Umesto toga, razmislite o budućnosti, o poslu u koji možete da investirate ili o nekretnini koja će vam donositi stabilne prihode narednih godina.

Nemojte zaboraviti i na siromašne i one koji nemaju kao vi, ali ne dozvolite da vas ljudi iskoriste, posebno rodbina, pa izbegnite pozajmljivanje para jer taj novac nikad više nećete videti.

Zapravo, najbolje bi bilo da držite jezik za zubima i ne hvalite se, što vama neće biti problem jer inače svoje tajne čuvate samo za sebe. Važno je da imate rezervni plan jer neće uvek biti ovako i zato nešto novca ostavite sa strane, sakrijte ga i od sebe. To će vam doneti osećaj mira i spokoja u narednim godinama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com