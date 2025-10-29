Od novembra počinje ključni ciklus godine — i menja život ova 4 znaka horoskopa

Kako nam se približava mesec novembar, astrolozi upozoravaju da nastupa period koji mnogi označavaju kao najvažniji ciklus u godini — i da za određene horoskopske znakove može doneti duboke transformacije i prilike za restart.

Šta znači ulazak u najvažniji ciklus godine?

Prema astrološkim tumačenjima, ovaj ciklus označava trenutak kada prelazimo iz jedne faze života u drugu — možda sa uticajem planeta koje menjaju znakove, karmičkih aspekata ili završetka dugotrajnog perioda u kojem smo bili fokusirani na pripremu. Sada, kažu astrolozi, sledi “akcija”.

Ko ulazi u ciklus i zašto upravo oni?

Astrolozi naglašavaju da će biti zahvaćeni oni koji su već duže vreme radili na sebi, koji su osetili potrebu za promenom i koji su sada spremni da “pokrenu” ono što su planirali. Za taj prelazak nije dovoljna želja — potrebna je čvrsta odluka.

Za horoskopske znakove koje su planetarni aspekti posebno podržali: ovo može značiti pokretanje važnog projekta, promenu profesije, prestanak veze koja vas koči ili finansijski zaokret.

Bik

Za Bikove, koji su često vezani za stabilnost i poznato, novembar donosi duboko preispitivanje sopstvenih vrednosti. Sve što im je do juče bilo važno, karijera, imovina, odnosi, sada dobija drugačiji ton. Više se ne radi samo o tome šta žele da imaju, već ko žele da budu. Mnogi Bikovi će osetiti potrebu da se povuku, reorganizuju svoje prioritete i pronađu novu ravnotežu između onoga što imaju i onoga što ih ispunjava. Ključno pitanje je, da li živim u skladu sa onim što zaista cenim?

Lav

Za Lavove, ovaj period otvara prostor za rast kroz odnose. Ali to takođe znači suočavanje sa sopstvenim egom. Teme poput kontrole, potrebe za priznanjem i nerealnih očekivanja mogu se intenzivirati i dovesti do sukoba. Međutim, ovo nije kazna, već prilika da se dublje povežu sa drugima, ako je Lav spreman da se oslobodi potrebe da uvek bude u pravu. Oni Lavovi koji prihvate ranjivost umesto dominacije otkriće da odnosi ne slabe njihov identitet, već ga obogaćuju.

Strelac

Strelac je naviknut da traga za novim, novim iskustvima, idejama i mestima. Ali u novembru, astrologija ih poziva da pogledaju u sebe. Više nije pitanje kuda ići, već zašto uopšte idu. Ovo je vreme kada sve poznato može odjednom postati upitno. Posao koji je donedavno bio uzbudljiv sada deluje prazno, veze gube boju, a svakodnevni život traži dublje značenje. Strelac koji prihvati ovo unutrašnje putovanje mogao bi da napravi otkrića koja ga menjaju na nivou identiteta.

Ribe

Ribe su često rastrzane između svoje jake intuicije i spoljašnjih uticaja. U novembru će se naći pred izborom: da nastave da slušaju druge ili da konačno slušaju sebe. Ovo je mesec u kome se mnoge Ribe bude iz svojih iluzija, o ljudima, situacijama, pa čak i o sebi. Ako imaju hrabrosti da veruju svom unutrašnjem glasu, čak i kada to znači distanciranje od onih koje vole, mogli bi se prvi put osećati istinski slobodnim. Intuicija je njihovo najmoćnije oruđe, ali samo ako odluče da je slede bez pogovora.

Kako da se pripremite?

Refleksija : Proverite šta ste do sada “preskakali” — koje odluke ste odlagali?

: Proverite šta ste do sada “preskakali” — koje odluke ste odlagali? Akcija : Postavite konkretne korake koje možete preduzeti u narednih nekoliko nedelja da biste iskoristili povoljnu energiju.

: Postavite konkretne korake koje možete preduzeti u narednih nekoliko nedelja da biste iskoristili povoljnu energiju. Fokus : Ne razbacujte se — energetski aspekti koji dolaze traže usmeravanje, ne rasipanje.

: Ne razbacujte se — energetski aspekti koji dolaze traže usmeravanje, ne rasipanje. Otvorenost: Budite spremni na promene koje vas mogu izbaciti iz zone komfora — upravo to može biti signal da se nešto menja.

