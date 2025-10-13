Od ovog znaka horoskopa bežite k’o đavo od krsta – uništava vam život i donosi nesreću, a nije toga ni svestan

Uništava vam život i donosi nesreću, a nije toga ni svestan.

Prema mišljenju mnogih astrologa, Škorpija često nosi nezahvalnu titulu „najgoreg“ znaka horoskopa. Poznati po svojoj intenzivnoj prirodi, pripadnici ovog znaka mogu biti pravi izazov za svoju okolinu. Njihova strastvenost i odlučnost, iako pozitivne osobine, često prelaze u ekstrem, čineći ih teškim za razumevanje i saradnju.

Mračna strana Škorpije

Škorpije su vodeni znak kojim vladaju Pluton i Mars, planete transformacije i rata. Ova kombinacija im daje neverovatnu dubinu, ali i sklonost ka mračnijim raspoloženjima. Njihova osećanja su izuzetno jaka, a kada su povređeni, postaju osvetoljubivi i toksični. Ne prezaju od toga da idu do krajnjih granica kako bi „naplatili dugove“, što ih čini jednim od najopasnijih protivnika u zodijaku.

Njihova potreba za kontrolom može biti iscrpljujuća, kako za njih same, tako i za njihove bližnje. U vezama mogu biti preterano ljubomorni i sumnjičavi, što često dovodi do konflikata. Njihova direktnost i nedostatak filtera mogu delovati grubo, a njihove šale na tuđ račun često vređaju druge.

Zašto ih se treba paziti?

Jedna od ključnih negativnih osobina Škorpija je njihova sklonost ka manipulaciji. Vešto skrivaju svoje pravo lice i namere, a njihova prodorna intuicija im omogućava da lako „čitaju“ ljude i koriste njihove slabosti. Iako su izuzetno odani prijatelji onima koje vole, njihova nepokolebljiva tvrdoglavost i uverenje da su uvek u pravu mogu biti izuzetno naporni.

Naravno, važno je napomenuti da svaki znak ima svoje vrline i mane. Astrologiju ne treba prihvatiti kao konačnu istinu. Svaka osoba na ovom svetu je jedinstvena, bez obzira na znak horoskopa.

