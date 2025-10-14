Od pepela do izobilja: Ova 4 horoskopska znaka ulaze u period ljubavi, novca i sreće

Astrolozi ističu da nedelja koja je počela 13. oktobra donosi prekretnicu za četiri horoskopska znaka. Ulazak Venere u znak Vage otvara vrata promenama koje će se odraziti na ljubav, finansije i ličnu energiju. Za ove znakove počinje period u kojem ostavljaju iza sebe težak period i ulaze u novu fazu obilja.

Vodolija — povratak inspiracije i slobode

Vodolije će osetiti snažan talas energije i želju za promenama. Mnogi će poželeti da putuju, istražuju i oslobode se svega što ih sputava. Ovo je trenutak kada se rađa nova sigurnost i inspiracija, a sumnje ostaju u prošlosti.

Devica — finansijska stabilnost i samopouzdanje

Device će konačno povratiti kontrolu nad svojim životom. Venera im donosi prilike za finansijski napredak i rešavanje problema koji su ih mučili. Osećaj stabilnosti i sigurnosti vraća im samopouzdanje i otvara prostor za nove planove.

Vaga — u centru pažnje

Ulazak Venere u njihov znak donosi Vagama posebnu harizmu i energiju. Ljubav, posao i društveni život dobijaju novi sjaj. Ljudi ih primećuju, prilike se otvaraju, a osećaj sreće i lakoće prati ih na svakom koraku.

Blizanci — talas romantike i novih početaka

Blizanci će osetiti kako se budi strast i želja za ljubavlju. Slobodni mogu upoznati osobu koja će im promeniti život, dok će oni u vezama obnoviti bliskost i strast. Inspiracija i motivacija vraćaju im osećaj moći i životne radosti.

Vodolija, Devica, Vaga i Blizanci ulaze u period u kojem se sve menja nabolje. Ljubav, novac i nova energija obeležiće dane pred njima, a univerzum im šalje jasnu poruku – vreme je da zablistaju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com