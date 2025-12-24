Od večeras počinje period karmičke naplate – 3 znaka će konačno dočekati pravdu

Konačno stiže pravda! Od večeras kreće period karmičke naplate. Saznajte koja tri znaka će gledati kako im se vraća sve ono što su dali.

Konačno je došlo vreme da se poravnaju stari računi. Ako ste mislili da nepravda može da traje večno i da neki ljudi prolaze nekažnjeno, prevarili ste se, jer period karmičke naplate od večeras kuca na velika vrata. Mnogi su se provlačili, smejali vam se u lice i mislili da su nedodirljivi, ali ploča se sada okreće. Univerzum ne zaboravlja, a naplata stiže sa kamatom.

Škorpije, spremite kokice za predstavu

Dugo ste ćutali i gutali knedle dok su drugi gradili kule na vašoj muci i dobroti. E pa, taj film je završen. Karmički šamar stiže onima koji su vas povredili ili izdali kada vam je bilo najteže. Najbolje od svega? Ne morate prstom da mrdnete. Univerzum sada radi prljav posao za vas. Videćete kako se stvari same slažu u vašu korist, onako kako ste oduvek zaslužili. Opustite se i uživajte u pravdi, biće slatka kao med.

Vage, istina izlazi na videlo

Znamo da vas najviše boli nepravda i laž, jer vi težite balansu. Od večeras, sve maske padaju. Ljudi koji su vas ogovarali iza leđa sami će se upetljati u svoje laži i neće znati gde udaraju. Ovaj period karmičke naplate donosi vam mir koji čekate godinama. Neko ko vam duguje novac, izvinjenje ili objašnjenje, javiće se kad se najmanje nadate. Pusti priče da se dobro ne vraća – vama se vraća dvostruko.

Jarčevi, vaš trud konačno dolazi na naplatu

Radili ste kao crv, dok su drugi hvatali krivine i prečice. Mislili ste da niko ne vidi vaš znoj i odricanje? Varate se. Sada kreće nagrada za svaku neprospavanu noć i svaku žrtvu. Dok drugi budu paničili zbog svojih grešaka iz prošlosti, vi ćete brati plodove svog poštenog rada. Ovo je vaše vreme dominacije i stabilnosti, i niko vam to ne može oduzeti. Ide ko podmazano, samo verujte u proces.

Šta ako niste na spisku?

Nemojte da brinete, ali pazite šta radite narednih dana. Energija je jaka i ne prašta greške. Ako ste bili fer igrači, dobro vam se piše. Ali, ako ste nekome podmetnuli nogu, bolje se pripazite. Karma nema adresu, ali uvek nađe put do vrata. Nema lepšeg osećaja nego kad vidite da se dobro dobrim vraća. Zavalite se, skuvajte kafu i posmatrajte kako se svemir brine o svemu.

