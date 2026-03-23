Odličan dan za novac ima danas 5 znakova, male promene stvaraju velike dobitke

Danas je odličan dan za novac jer podstiče održavanje pozitivnog načina razmišljanja kod Škorpija, Jarca, Vaga, Raka i Bika.

Pet horoskopskih znakova ima odličan dan za novac 23. marta 2026. Sunce je u konjunkciji sa Neptunom u Ovnu u ponedeljak, a Mesec je u Blizancima.

Kad god je Sunce u vatrenom znaku, a Mesec u vazdušnom znaku, postoji osećaj harmonije u vazduhu. Vaš um je aktiviran, a vaš ego je probuđen. Samopouzdanje raste i postoji osećaj blagostanja u svetu. Neptun unosi element mašte u mešavinu. A kada je u pitanju novac, to stvara nadu da se finansije mogu lepo srediti.

Male promene se danas sabiraju u velike dobitke. Neptun ima divan način da razreši situacije koje inhibiraju vašu kreativnost. Sunce ističe vašu radost, dok vam Mesec daje sposobnost da jasno razmišljate.

Danas je odličan dan za novac jer podstiče održavanje pozitivnog načina razmišljanja. Ne morate ignorisati probleme ili poricati da postoje. Ono što možete učiniti jeste da se suočite sa njima sa verovanjem da nijedna situacija neće ostati neporažena. Odličan dan počinje poboljšanim izgledima, što se za ove astrološke znake dešava 23. marta.

1. Bik – kontrolišete trošenje

Upravljanje onim što trenutno posedujete je razlog zašto je 23. mart odličan dan za vas, Bikove, što se tiče novca. Sunce i Neptun u vašem skrivenom neprijateljskom sektoru vam znatno olakšavaju ublažavanje problema koji iscrpljuju vaše resurse. Primećujete gde previše trošite ili gde biste mogli biti štedljiviji.

Osećate se kao da ste u situaciji u kojoj možete smanjiti i udvostručiti korišćenje onoga što već imate. Gledate šta možete napraviti kod kuće umesto da kupujete. Preispitujete svoje navike i vidite šta može da se završi. Kontrolišete štetu i otkrivate da vaš budžet danas izgleda mnogo zdravije, a rezultati mogu početi da se pojavljuju od sada do kraja meseca.

2. Škorpija – nasledićete nešto vredno

Nasledićete nešto vredno 23. marta, što pomaže da današnji dan bude odličan dan za novac. Imate nekoliko rutina koje su spremne za preispitivanje. Rutine i vaše navike mogu vas ili stvoriti ili uništiti, i vi ste toga svesni. Umesto da prođete kroz dan ne obraćajući pažnju na to šta kupujete ili kako razmišljate o novcu, odlučujete da se pažljivije uključite.

Slušate svoje reči. Čujete šta govorite kada razgovarate sa nekim o trošku. Ove male, ali suptilne promene postaju gradivni blok ka zdravijem načinu razmišljanja. Pronalazite rešenje za svoje probleme. Čak i ako ste mislili da ste sa svojim načinom razmišljanja sve u redu, i dalje postoji element oskudice. Sada možete da se pozabavite time i usvojite nove načine razmišljanja od finansijskih stručnjaka. Prijavljujete se na njihove blogove ili slušate njihove podkaste na Jutjubu, spremni da učite.

3. Jarac – usvajate novi način razmišljanja

Jarče, vaš odličan dan za novac dolazi od vašeg bavljenja uverenjima o tome kako da postignete ono što ste učili kao dete. Kako vaši roditelji, nastavnici, prijatelji i drugi razmišljaju utiču na vaše odrastanje. Shvatate da je njihov način rada funkcionisao do određene tačke. Sa novom ekonomijom i problemima jedinstvenim za savremeni život, morate usvojiti novi način života. Dakle, sa Suncem u konjunkciji sa Neptunom, oslobađate se onoga što ne funkcioniše.

Usklađujete se sa svojom intuicijom i verujete joj malo više. Živite svoj život po prvi put, tako da ne postoji priručnik ili savršen put. Verujete onome što vaše srce kaže da je dobro za vas, a šta nije. Postoji unutrašnji podsticaj koji se dešava svaki put kada treba da donesete novu odluku. Tamo gde postoji neodlučnost, zastajete. Ne žurite da kupujete stvari kako biste ublažili bol ili pokušali da pojednostavite svoj život. Vaše rutine počinju da se menjaju, a finansijsko poboljšanje deluje gotovo trenutno.

4. Vaga – finansijski problemi vas obilaze

23. marta je odličan dan za novac jer finansijski problemi koji uključuju druge kao da vas potpuno promašuju. To je deo problema sa ljudskim bićem. Kada ste bliski sa drugim ljudima, njihovi finansijski problemi mogu se osećati kao da utiču i na vas. Želite da pomognete. Želite da budete uho koje sluša i pokazuje podršku. Ali postoji i vreme kada morate da se zapitate da li omogućavate ili ne. Pitate se da li treba da budete transparentniji o tome kako se osećate i da otkrijete tajnu.

Čuli ste dovoljno, a sada želite da znate kada su rešili svoj problem. Danas se nešto menja. Telefon manje zvoni. Manje SMS poruka stiže. I shvatate da su sazreli skoro preko noći. Stres koji ste sada doživeli izgleda da je nikakav. Danas učite da su novčani problemi veoma slični bilo kom drugom problemu sa kojim se suočavate u životu. Ponekad morate da se distancirate, povučete i pustite ih da se sami reše.

5. Rak – vreme je za promenu

Vaše samopoštovanje je bilo previše usko povezano sa vašom neto vrednošću, Rakovi, ali 23. marta shvatate da je vreme za promenu. Sunce u konjunkciji sa Neptunom u vašem sektoru karijere otkriva potrebu da se oslobodite određenih uverenja o sebi koja su zamaglila vašu percepciju.

Više niste kontrolisani onim što su vas učili da mislite o sebi i sada možete redefinisati osobu kakva želite da budete. Ako biste bili trošadžija, uradili biste jednu malu stvar da biste se ohrabrili da budete štedljivi. Ako se osećate negativno u vezi sa finansijama, počnite da govorite pozitivno o svojoj budućnosti. U početku, ova promena deluje malo, ali svaka prilagođavanja koja napravite otvoriće vrata ka boljoj finansijskoj budućnosti.

(Krstarica/YourTango)

