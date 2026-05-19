Odlično životno poglavlje je počelo za 2 znaka, život će im izgledati kao bajka narednih 8 godina, kaže poznata astrološkinja

Blizanci i Vodolija imaće narednih 8 godina odlično životno poglavlje. Planete donose iznenadne promene koje njima odlično odgovaraju.

Odlično životno poglavlje je upravo počelo za dva horoskopska znaka kada je Uran, planeta iznenadnih promena, promenio znak. Prema rečima astrološkinje Elizabet Brobek, ova sveža energija posebno dobro funkcioniše za dva znaka.

Nakon osam godina provedenih u Biku, Uran je ušao u Blizance 26. aprila 2026. godine. Iako Uran u Biku nije bio baš najlakša energija za suočavanje, jer Bik žudi za stabilnošću, a Uran je sve samo ne to, u prilagodljivim Blizancima. Ova haotična energija zapravo ima mnogo više smisla. Između sada i 2033. godine, kada Uran ponovo promeni znak, „probijamo inhibicije ili tabue vezane za deljenje ideja“, napisali su astrolozi iz CafeAstrology.

Prema CafeAstrology, narednih osam godina je „vreme koje zahteva prilagodljivost i otvorenost uma“, dve stvari sa kojima se sledeći astrološki znaci odlično snalaze.

1. Blizanci – svaki aspekt vašeg života se menja

Gde god Uran krene, obično slede poremećaji. To znači da sada kada je u vašem horoskopskom znaku, Blizancima, možete očekivati da će vaš život izgledati mnogo drugačije za osam godina. Prema Brobekovoj, „uskoro ćete imati neka velika nova iskustva. A to može biti bilo šta, od ulaska u veoma drugačiju karijeru, čak i privlačenja veoma jedinstvenih romantičnih partnera.“

Ovo je pozitivno novo i odlično životno poglavlje za vas, jer vam promene uopšte ne smetaju. U stvari, vi ih više volite, posebno zato što ste verovatno u poslednje vreme doživeli izvesnu zabunu. U svakom slučaju, svaki aspekt vašeg života se menja između sada i 2033. godine, zato se spremite. Upoznavanjem sa velikim novim temama, važno je da se mentalno pripremite za put koji je pred vama. Od brzih novih promena do neočekivanih prilika, vaš list je obrisan. Čeka vas novi početak!

2. Vodolija – čak i prepreke funkcionišu u vašu korist

U prošlosti ste možda bili nesigurni kuda da idete. Bez obzira da li ste to najviše osećali u karijeri ili vezama, ova nesigurnost vam je otežala da se podignete na nivo koji želite. Srećom, „Pluton trenutno tranzitira kroz vaš znak, a Uran, planeta koja vlada Vodolijom, zvanično je ušao u znak Blizanaca, donoseći neke velike transformacije“, kaže Brobek.

Pluton je u vašem znaku narednih 18 godina, tokom kojih „ćete se možda naći u poziciji moći“, rekao je Brobek. Od konačnog dobijanja unapređenja koje zaslužujete do upoznavanja sa jedinstvenim iskustvima u životu, Uran vam svakako baca neke prepreke, ali ćete otkriti da većina njih funkcioniše u vašu korist. Pošto je Uran u Blizancima, horoskopskom znaku koji vlada komunikacijom, verovatno ćete biti privučeni deljenju putem reči, kao što je „pisanje knjige, pokretanje podkasta, čak i rad u komunikacijama“, objasnila je Brobek.

U ovom trenutku, to može delovati kao glup poduhvat. Međutim, ako nastavite da radite na svojim ciljevima, pronaći ćete obilje uspeha u ovom novom poglavlju života. To je zato što će „Pluton uskoro pojačati vaša iskustva između sada i 2044. godine“, rekla je Brobek. Dakle, iako možda nije linearno, na putu ste da postanete najuzdignutija verzija sebe do sada.

