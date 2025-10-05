Oktobar 2025. biće ubedljivo najbolji mesec godine za ova 3 znaka: Sve ide u vašu korist, bićete pobednici!

Posle meseci retrogradnih planeta i astroloških turbulencija, oktobar 2025. konačno donosi olakšanje.

Prema astrologiji, tri horoskopska znaka posebno će osetiti talas pozitivne energije i uspeha – Jarac, Bik i Devica, prenosi YourTango.

Jarac – ulazak u „sezonu pobeda“

Za Jarčeve, oktobar 2025. označava početak najuspešnijeg perioda godine. Posle dugog truda i rada u senci, dolazi vreme priznanja.

Projekti koje započnete sada imaju veliku šansu za uspeh.

Otvaraju se prilike za putovanja i nova iskustva.

Privlačite moćne saveznike i kontakte koji vam mogu pomoći u karijeri.

Moguća je i veća popularnost na društvenim mrežama ili u javnosti.

Bik – ljubav i društveni život u centru pažnje

Iako se Bikovi poslednjih meseci osećaju iscrpljeno, oktobar donosi preokret u ljubavi i odnosima.

Očekuju vas pozivi na događaje i druženja.

Mnogi Bikovi mogu upoznati novu ljubav ili ojačati postojeću vezu.

Ako ljubav nije prioritet, širi se krug prijatelja i poznanika.

Kreativni projekti započeti sada mogu procvetati do proleća.

Devica – sve ide u vašu korist

Za Device, oktobar 2025. donosi osećaj da se sve konačno slaže na svoje mesto.

Raste vaša popularnost i samopouzdanje.

Privlačite nove ljude u svoj život – od prijatelja do potencijalnih partnera.

Moguće su dugoročne romanse koje počinju baš sada.

Ako ljubav nije u fokusu, očekujte nova poznanstva koja vas inspirišu i podižu.

Oktobar 2025. je mesec prekretnica za Jarčeve, Bikove i Device. Dok Jarac ulazi u sezonu uspeha, Bik pronalazi ljubav i društvenu radost, a Devica doživljava lični procvat. Astrolozi savetuju da se otvorite za nove prilike, jer ovaj period može doneti dugoročne promene.

