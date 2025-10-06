Oktobar 2025. donosi preokret za tri znaka horoskopa: Za njih će ovo biti mesec iz snova

Oktobar 2025. biće izuzetno povoljan mesec za tri horoskopska znaka — Jarac, Bik i Devica — jer ključni astrološki pomaci otvaraju vrata uspeha, novih veza i društvenog uspona.

Jarac — sezona pobeda i pozornica

Jarčevi ulaze u svoju „sezonu pobeda“: napori koji su ranije bili neprimećeni sada donose priznanja, šanse za putovanja i projekte koji lako mogu postati uspešni, uz mogućnost privlačenja moćnih saveznika koji pomažu u napredovanju.

Bik — ljubav i društveni uspeh

Bikovima će oktobar doneti poboljšanje u ljubavnom životu i širenje socijalnih krugova; neočekivana druženja mogu otvoriti priliku za novu vezu ili trajno prijateljstvo, a kreativni projekti započeti u tom periodu imaju velike šanse za uspeh do proleća.

Devica — neprimetan uspeh i rast popularnosti

Device će doživeti mesec u kojem gotovo sve ide u njihovu korist: veći osećaj samopouzdanja, rast popularnosti i širenje mreže kontakata; nove veze i prilike mogle bi trajno promeniti njihov društveni i emotivni status.

