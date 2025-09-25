Oktobar donosi karmički udar – proveri da li si među znakovima koji plaćaju dugove

Karma ne zaboravlja – oktobar donosi naplatu za tri znaka. Da li si među njima?

Oktobar ne prašta. Ako si mislio da si zaboravio šta si nekad uradio – univerzum nije. Ovaj mesec donosi karmički reset, a neki znakovi će to osetiti i te kako. Nema bežanja, nema izgovora. Samo suočavanje.

Šta znači karmički udar?

Karma nije kazna, već ogledalo. U oktobru se aktiviraju aspekti koji vraćaju ono što smo slali – dobre namere, ali i manipulacije, nepravde, izbegavanja odgovornosti. Ako si osećao da nešto „visi u vazduhu“, sad će pasti.

Znakovi koji plaćaju dugove

Škorpija – vreme je da se suočiš sa emocijama koje si potiskivao. Stare veze, nerešeni konflikti, osećaj krivice – sve izlazi na površinu. Ako si nekog povredio, moguće je da se to vrati kroz gubitak ili razočaranje.

Blizanci – tvoje reči su imale težinu, čak i kad si mislio da su bezazlene. Oktobar donosi posledice neiskrenosti, ogovaranja, izbegavanja istine. Ako si bežao od odgovornosti, sada će te sustići.

Jarac – karmički udar dolazi kroz posao i autoritet. Ako si gazio preko drugih da bi uspeo, oktobar ti može doneti pad ili suočavanje sa sopstvenim granicama. Vreme je za čišćenje ambicija od egoizma.

Kako da preživiš karmički mesec?

Ne moraš da se plašiš – karmički udar je prilika za rast. Ako si spreman da priznaš greške, da se izviniš, da promeniš obrazac ponašanja – možeš izaći iz oktobra jači, čistiji, mirniji.

Zapiši šta te boli, šta te prati, šta ne možeš da zaboraviš. Možda je to tvoj karmički dug. Možda je vreme da ga platiš – ne novcem, već istinom.

