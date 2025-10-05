Oktobar je najbolji mesec u godini za ova 3 znaka, stvari konačno kreću na bolje, zasijaće od neočekivane sreće!

Oktobar 2025. je jedan od najboljih meseci u godini za Jarca, Bika i Devicu.
Nakon nekoliko značajnih astroloških pomeranja i retrogradnih planeta koje su menjale atmosferu poslednjih nekoliko meseci, mnogi će biti srećni kada čuju da je oktobar 2025. jedan od najboljih meseci za ova tri veoma srećna horoskopska znaka.
1. Jarac – povežite sa sa pravim ljudima
Oktobar 2025. je jedan od najboljih meseci u godini za vas, Jarče. Prema rečima astrološkinje Elizabet Brobek, zvanično ste ušli u svoju „pobedničku sezonu“. U prošlosti ste se možda osećali nevidljivo zbog svog truda i napornog rada. Srećom, sve se isplati dok se nalazite u centru pažnje.
„Takođe će vam se početi otvarati velike mogućnosti za putovanja“, rekao je Brobek. „Možda ćete otkriti da će tokom ovog meseca svaki projekat koji započnete biti veoma uspešan.“
2. Bik – romantika na redu
Život možda deluje kao gubitnička igra u ovom trenutku, ali nije tako. Prema Brobeku, oktobar 2025. je jedan od najboljih meseci u godini za vas, posebno kada je reč o vašim vezama. Iako je vaš ljubavni život možda nedavno bio razočaravajući, prema astrolozima, ovaj mesec „biće jedan od najboljih meseci za vaš romantični život“. Bilo da su u pitanju pozivi na zabave ili zabavne događaje, kroz druženje, možete slučajno upoznati onog pravog, sve nenamerno.
„Generalno, sve do zime, počećete da se osećate mnogo privlačnije i mnogo popularnije“, rekao je Brobek.
3. Devica – zasijaćete od neočekivane sreće
Oktobar 2025. je jedan od najboljih meseci u godini za vas. Prema Brobeku, „čini se da će sve ići po vašem putu“, a sve to bez potrebe da ulažete mnogo truda. Od porasta popularnosti do osećaja većeg samopouzdanja, sijaćete na neočekivane načine.
„Možda ćete početi da vidite kako vaši društveni krugovi i mreže eksponencijalno rastu“, dodao je Brobek. „Privlačiće nove romanse u svoj život koje će trajati dugoročno.“
Izađite i družite se. Bilo da vas prijatelji upoznaju sa ljudima ili se pojavljuju novi događaji, ne bojte se da se pokažete. Čak i ako ne mislite na ljubav svog života, barem ćete usput stvoriti neke sjajne veze, prenosi YourTango.
Ako ste jedan od ovih znakova, verovatno ste osećali kao da ste tokom cele godine doživljavali nedostatke i stagnaciju. Od haotičnog ljubavnog života do iscrpljujućeg poslovnog života, nalazite se na kraju. Izdržite još malo. Imaćete u oktobru svoj najbolji mesec do sada!
