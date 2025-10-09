Oktobar testira njihovu snagu: Ova tri znaka moraće da dokažu svoju izdržljivost

Ovan, Bik i Ribe naći će se u oktobru pred velikim životnim izazovima, moraće da dokažu svoju izdržljivost.

Nisu svi izazovi loši. Za ova tri znaka horoskopa oktobar će doneti situacije u kojima će morati da pokažu snagu, strpljenje i izdržljivost.

Astrološki kontekst

Retrogradni Saturn u Ribama (do sredine oktobra) vraća nerešene teme iz prošlosti.

Pun Mesec u Ovnu (7. oktobra) donosi eksplozivne emocije i potrebu za oslobađanjem.

Mlad Mesec u Vagi (21. oktobra) nudi šansu za balans, ali samo ako se prethodne lekcije savladaju.

Ovan – prilika da dokaže svoju borbenu stranu

Pun Mesec u njihovom znaku donosi emotivne testove, impulsivne odluke i suočavanje sa potisnutim osećanjima.

Preporuka: Izbegavati sukobe, praktikovati introspektivne razgovore.

Ovan će se suočiti s izazovima koji će testirati njegovu upornost. Biće to prilika da pokaže svoju borbenu stranu i dokaže da ga ništa ne može slomiti.

Bik – pritisak u finansijama i na poslu

Osetiće pritisak u finansijama i u poslovnim odnosima

Stabilnost i strpljivost donosi mu nagradu

Bik će osetiti pritisak u finansijama i poslu. Iako će se na trenutke činiti da je previše opterećenja, njegova strpljivost i stabilnost doneće mu nagradu.

Ribe – veliki emotivni testovi u oktobru

Saturn u njihovom znaku intenzivira unutrašnje blokade, strahove i karmičke lekcije.

Moguće su krize identiteta, emotivna povlačenja i potreba za ličnom odgovornošću.

Preporuka: Fokus na lične granice i duhovni rast.

Ribe će proći kroz emotivne testove. Bit će izazvane da prepoznaju razliku između mašte i stvarnosti, što će im pomoći da ojačaju.

Saveti astrologa kako da prebrodite oktobar

Oktobar je mesec pročišćenja i suočavanja, pa nemojte da ignorišete ono što vas muči.

Važno je da shvatite da su prihvatanje, strpljenje i iskrenost vaši najbolji saveznici u ovom mesecu

Svaka kriza nosi seme rasta, ako je posmatraš kao lekciju, ne kao kaznu. Izvucite pouke za budućnost

