Oktobar testira njihovu snagu: Ova tri znaka moraće da dokažu svoju izdržljivost

Ovan, Bik i Ribe naći će se u oktobru pred velikim životnim izazovima, moraće da dokažu svoju izdržljivost.
Nisu svi izazovi loši. Za ova tri znaka horoskopa oktobar će doneti situacije u kojima će morati da pokažu snagu, strpljenje i izdržljivost.
Astrološki kontekst
- Retrogradni Saturn u Ribama (do sredine oktobra) vraća nerešene teme iz prošlosti.
- Pun Mesec u Ovnu (7. oktobra) donosi eksplozivne emocije i potrebu za oslobađanjem.
- Mlad Mesec u Vagi (21. oktobra) nudi šansu za balans, ali samo ako se prethodne lekcije savladaju.
Ovan – prilika da dokaže svoju borbenu stranu
- Pun Mesec u njihovom znaku donosi emotivne testove, impulsivne odluke i suočavanje sa potisnutim osećanjima.
- Preporuka: Izbegavati sukobe, praktikovati introspektivne razgovore.
Ovan će se suočiti s izazovima koji će testirati njegovu upornost. Biće to prilika da pokaže svoju borbenu stranu i dokaže da ga ništa ne može slomiti.
Bik – pritisak u finansijama i na poslu
- Osetiće pritisak u finansijama i u poslovnim odnosima
- Stabilnost i strpljivost donosi mu nagradu
Bik će osetiti pritisak u finansijama i poslu. Iako će se na trenutke činiti da je previše opterećenja, njegova strpljivost i stabilnost doneće mu nagradu.
Ribe – veliki emotivni testovi u oktobru
- Saturn u njihovom znaku intenzivira unutrašnje blokade, strahove i karmičke lekcije.
- Moguće su krize identiteta, emotivna povlačenja i potreba za ličnom odgovornošću.
- Preporuka: Fokus na lične granice i duhovni rast.
Ribe će proći kroz emotivne testove. Bit će izazvane da prepoznaju razliku između mašte i stvarnosti, što će im pomoći da ojačaju.
Saveti astrologa kako da prebrodite oktobar
- Oktobar je mesec pročišćenja i suočavanja, pa nemojte da ignorišete ono što vas muči.
- Važno je da shvatite da su prihvatanje, strpljenje i iskrenost vaši najbolji saveznici u ovom mesecu
- Svaka kriza nosi seme rasta, ako je posmatraš kao lekciju, ne kao kaznu. Izvucite pouke za budućnost
