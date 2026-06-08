Težak period je konačno iza njih: Od danas ovi znakovi lakše dišu, kamen sa srca konačno pada!

Olakšanje za znakove stiže od danas, a četiri njih konačno spuštaju ramena posle teških meseci. Proverite jeste li među njima i šta vas čeka.

Od ponedeljka 8. juna, četiri znaka prestaju da nose teret koji su vukli od proleća. Dugo očekivano olakšanje za znakove stiže baš kad su mislili da kraja nema.

Planete su se namestile, a Rak, Devica, Vaga i Ribe prvi osećaju da napetost popušta. Nije sve gotovo preko noći, ali pritisak u grudima slabi.

Ko je strepeo zbog para, posla ili jedne neizgovorene rečenice, taj će u narednim danima prvi put udahnuti punim plućima.

Rak: u utorak popodne stiže poziv koji ste odlagali

Rakovima je poslednjih mesec dana bilo teško da razdvoje brigu za druge od sopstvenog mira. Sad se to menja. U utorak popodne stiže razgovor, verovatno telefonski, koji ste mesecima izbegavali. Nemojte ga više odlagati. Čim spustite slušalicu, osetićete da vam je laknulo na način koji niste očekivali. Stara porodična napetost počinje da se topi, a vi se vraćate sebi.

Devica: novac koji je kasnio konačno sleće na račun

Devicama je april i maj doneo niz sitnih troškova koji su se gomilali kao prljavo posuđe u sudoperi. Do kraja meseca taj pritisak nestaje. Uplata ili dug koji vam neko vraća stiže u prvoj polovini juna i vraća vam osećaj kontrole. Ne trošite odmah sve na ono što ste sebi obećavali. Ostavite deo sa strane, jer leto donosi i nepredviđene prilike.

Vaga: jedna odluka koju gurate od marta sada postaje laka

Vage su mesecima vrtele istu dilemu u glavi, kao ploču koja preskače. Birali ste između dve opcije i nijedna nije delovala dobro. Sredinom juna stiže informacija koja sve pojednostavljuje. Razgovor sa osobom kojoj verujete daće vam odgovor koji sami niste smeli da izgovorite. Kamen sa srca pada čim donesete odluku, ne pre toga.

Ribe: stara tuga gubi snagu, a vi ponovo spavate mirno

Ribama je nešto sedelo na duši još od početka proleća. Nije to bila velika drama, pre tihi nemir koji vas budi u tri ujutru. Taj teret sada slabi. Tokom ovog perioda osetićete da vam se san vraća, a sa njim i volja za sitnim radostima. Prošetajte u nedelju ujutru, bez telefona. Tu počinje vaš oporavak.

Zašto baš sada lakše dišu

Energija ovog perioda konačno razvezuje čvorove koji su se zatezali još od aprila. Za ova četiri znaka, to znači da problemi prestaju da se množe i da život ponovo dobija svoj prirodni ritam.

Najveće olakšanje za znakove nije u novcu, već u miru koji konačno osećaju u glavi. Kada prestanete da očekujete najgore, prostor za sreću se sam otvara. Vetar u leđa osetiće i svi oko vas, jer vaše bolje raspoloženje menja atmosferu u celoj kući. Ovo je trenutak kada težina nestaje i kada napokon možete da udahnete punim plućima.

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