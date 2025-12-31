Ona ne zna da voli polovično: Kad vam ova žena kaže ‘volim te’, budite sigurni da je to do kraja

Kada vam žena rođena u ovom znaku pokloni srce, znajte da je to zauvek – njena ljubav je večna, a vernost neupitna.

Dosledna, realna, odlučna, uporna, stabilna, beskompromisna, izdržljiva, tolerantna, tvrdoglava, čulna, odgovorna, brižna, sposobna, zavodljiva, snažna, fokusirana – sve je to žena rođena u znaku Bika. No, njena najveća snaga leži u dva pobednička kvaliteta koje poseduje – osećajnost i strpljivost.

Blage je naravi, ali to ne znači da se njome može manipulisati – o mnogo čemu ima čvrsta mišljenja koja se teško mogu promeniti – a pokuša li neko ‘testirati’ njene granice probudiće njen vatreni temperament.

Ipak, žena Bik izbegava pokazivati svoj temperament jer u životu teži ravnoteži i sigurnosti. Voli prirodu i najviše od svega želi živeti u ugodnom i raznobojnom okruženju. Nije avanturistkinja i ne voli rizikovati zbog čega se ne zna najbolje nositi s naglim promenama.

Bolje funkcioniše u rutini i jednoličnosti, zbog čega gotovo nikada ne traži sama velike životne promene već ih izazovu neki spoljni faktori. Ipak, kakva god joj iskustva život donese brzo uči iz njih i vrlo verovatno neće dvaput ponoviti istu grešku.

Veze

Jedan je od najpredanijih i najodanijih horoskopskih znakova. U vezu nikad ne srlja, jako joj je važno u potpunosti upoznati partnera i biti sigurna da je izabrala onog pravog pre nego se obaveže i upusti u ozbiljnu vezu. A jednom kada se obaveže, to je verovatno zauvek.

Muškarac koji je želi osvojiti mora biti spreman na dosta udvaranja i zavođenja jer to je put do srca ove žene. Onaj koji je osvoji dobiće jako puno jer ženi rođenoj u ovom horoskopskom znaku u prirodi je brinuti se za druge, zbog čega će se u vezi truditi davati što više sve dok joj je partner odan i veran i dok joj pruža osećaj sigurnosti i zaštite. Mnogi koji su proživeli to iskustvo, opisuju ženu Bika kao očaravajuću ljubavnicu.

U ljubavi najbolje se slaže s Rakom, Devicom, Jarcem i Ribom.

Prijateljstvo

Imate prijateljicu koja vam je u spomenar u osnovnoj školi napisala „najbolje prijateljice zauvek“? Ako ste godinama posle i dalje najbolje prijateljice velika je šansa da je ta prijateljica rođena u znaku Bika. Svoja prijateljstva shvata ozbiljno, neguje ih, a svojim prijateljima nesebično se posvećuje te im ostaje lojalna.

Zauzvrat, od prijatelja očekuje jednaku lojalnost i ako bude tako prijateljstvo će trajati zauvek. Za sreću nije joj potrebna horda prijatelja, njen je moto kvaliteta pre kvantitete, i to vredi za većinu područja njenog života, ne samo prijateljstvo. Ljude koji joj se ne sviđaju pre će ignorisati nego započinjati svađu s njima.

Izgled

Velike, ekspresivne oči sa spuštenim kapcima, punije senzualne usne, vitak, elegantan vrat, širi grudni koš i krupnija građa neke su od fizičkih odlika tipične žene Bika. Vrat je deo tela kojim vlada ovaj znak pa je kod žena Bikova vrlo često izražajan i vole ga istaknuti ogrlicama, lančićima, šalovima, maramama.

Građa tela obično je robusnija te su srednje visine ili malo ispod proseka. Lice je obično četvrtasto ravnih crta, dok je glava prilično okrugla. Imaju manje uši priljubljene uz glavu te okruglu, nekad i bucmastu bradu sa šarmantnom rupicom. Nos je obično kraći s podignutim vrhom i proširenim nozdrvama. Krase ih blage i nežne oči te pogled ‘kao u psića’ i pripadnici jačeg pola teško odolevaju zavodljivom šarmu kojim te oči zrače.

Većina pripadnica ovog znaka može se pohvaliti odličnim stasom te i u starijoj dobi izgledaju mladoliko, sveže i snažno.

Stil

Njen životni moto kvaliteta pre kvantitete snažno je očitava i u njenom odevnom stilu. Kupuje samo kvalitetnu robu sašivenu od najfinijih materijala, a poznata je i po svojoj sklonosti dizajnerskoj odeći.

U ormaru tipične žene Bika uvek će se naći kostim ili odelo šiveno po meri. Ova žena zna da odeća koja savršeno pristaje nikad neće izaći iz mode. Praktične, otmene i s puno ukusa, One će pre izabrati cipele na ravnu petu s diskretnim ukrasom na njima nego štikle te besprekorno sašivene pantalone nego mini suknju.

Njihova suptilnost jasna je i u izboru boja koje preferira, redom neutralne i pastelne poput bež, boje slonovače i kaki sa smeđim ili zlatnim akcentima. Međutim, odlično joj stoje i ružičasta i zelena.

Što se tiče frizure i make-upa, njen zaštiti znak su ‘smokey eyes’ i duga, raskošna kosa. Nikad joj nije žao dati više novaca kako bi njena kosa bila što lepša, a najdraži su joj proizvodi oni koji kosi daju volumen i lepo miriše.

Žena Bik će u kupovinu uvek ići planirano i neće ‘bezglavo’ lutati dućanima. Pri tome će dobro proučiti od kakvih materijala je ta roba izrađena jer jeftina sintetika ne dolazi u obzir. Imaju i jednu simpatičnu naviku – mirišu materijale kako bi bile sigurne da su prirodni i kvalitetni.

(Zadovoljna.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com