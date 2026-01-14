Ona nikad ne greši, a sad tvrdi: Rođene ovog datuma čeka lavina para od 15. januara!

Rođene ovog datuma čekaju novi izvori prihoda, poslovne ponude i prilike za saradnju koji dolaze baš kad vas se čini da izlaza nema

Prema prognozi ruske astrološkinje Vasilise Volodine, januar donosi izlazak iz finansijske krize za određene datume rođenja i znakove

Sredina januara mogla bi da donese ozbiljan finansijski preokret za deo ljudi koji su se u prethodnom periodu suočavali s neizvesnošću i pritiscima vezanim za novac. Kako najavljuje čuvena Vasilisa Volodina, upravo od 15. januara otvara se period pojačanih prilika, neočekivanih prihoda i postepenog izlaska iz krize. Ovo se posebno odnosi na one rođene na datume u jesenjim i zimskim mesecima, prenosi 24sedam.rs.

Volodina ističe da novac ne donosi sreću, ali da finansijska stabilnost pruža osećaj sigurnosti, samopouzdanja i lične slobode. Upravo zato ovaj period može predstavljati dugo očekivano olakšanje za ljude koji su se mesecima bore. Prema njenim rečima, posebnu pažnju treba obratiti na datume rođenja. Naime, kod određenih generacija i datuma rođenja upravo sada aktivira snažan potencijal za povećan novčani tok.

Ko je u centru astroloških zbivanja?

U centru povoljnih okolnosti mogli bi se naći pripadnici znakova Vage, Škorpije i Strelca, kao i oni rođeni u prvim danima Jarca. Osobe rođene između datuma 5. oktobra i 22. novembra 1975. godine mogle bi se iznenada suočiti s ozbiljnim finansijskim pomakom. To se može desiti kroz dobitke, poslovne profite ili novac koji stiže onda kada ga najmanje očekuju. Volodina naglašava da će šanse biti naročito izražene kod onih koji ne čekaju da se stvari same dese. Dobitak se smeši onima koji su spremni da povuku konkretne poteze i donesu promišljene odluke.

Sličan talas čeka još nekog

Sličan talas promena očekuje i one rođene između 10. oktobra i 28. decembra 1984. godine, za koje 15. januar može označiti početak oporavka od dugotrajnog finansijskog pritiska. Novi izvori prihoda, poslovne ponude i prilike za saradnju mogli bi se pojaviti baš kad vas se čini da izlaza nema. Ipak, i u ovom slučaju, astrološkinja upozorava da će lična inicijativa i spremnost na akciju igrati presudnu ulogu.

Na kraju, Vasilisa Volodina podseća da nijedna astrološka prognoza ne predstavlja garanciju trenutnog bogatstva. Čak i najpovoljniji periodi zahtevaju učešće pojedinca. Jer samo spoj povoljnih okolnosti, razuma i konkretnih poteza može pretvoriti potencijal u stvaran finansijski dobitak.

