Ona nikada ne greši, a sada tvrdi da će 1 znak biti najbogatiji ikada! Čekaju ga novac i moć!

Oktobar 2025. donosi pravu mešavinu finansijskih šansi i izazova, tvrdi ruski astrolog Vasilisa Volodina. Ipak, jedan će biti najbogatiji!

Dok jedne horoskopske znake očekuju novi poslovi, nagrade i neočekivani prihodi, druge zvezde upozoravaju da ne troše preko mere i da obrate pažnju na budžet. Prema rečima ruske astrologinje Vasilise Volodine, apsolutni pobednici oktobra i najbogatiji su Lavovi. Njih očekuju:

– unapređenja i nove poslovne prilike

– iznenadne ponude koje donose ozbiljan priliv novca

– podrška sreće i okolnosti koje ih guraju napred

Lavovi su, kako kaže Volodina, „puni kao brod“ u ovom periodu i trebalo bi da maksimalno iskoriste prilike koje im se nude za bogatstvo.

Prognoze za ostale znakove

Ovan – prilike kroz honorarne poslove, ali oprez sa troškovima.

Bik – rešavanje dugova i stabilizacija finansija.

Blizanci – haotičan period, novac brzo dolazi i odlazi; savet je štednja.

Rak – mogući bonusi, pokloni ili nasleđe, ali i neočekivani troškovi u novembru.

Devica – novac dolazi kroz trud i rad, ulaganje u znanje donosi sigurnost.

Vaga – finansije kroz partnerstva i saradnje.

Škorpija – neočekivani dobici, ali i troškovi; izbegavati rizične investicije.

Strelac – dodatna zarada kroz kontakte i saradnju sa inostranstvom.

Jarac – stabilan, ali spor priliv novca; dobar period za dugoročna ulaganja.

Vodolija – iznenadni troškovi, ali i prilike za dodatnu zaradu.

Ribe – talas sreće kroz kreativne projekte i podršku porodice.

I na kraju, pored srećnog Lava, Volodina tvrdi da će svi horoskopski znaci osetiti pomeranja u novčanom sektoru. Ipak, samo jedan će biti najbogatiji!

