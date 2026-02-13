Oni imaju pomoć Boga na dlanu, sreća i uspeh su im zagarantovani do kraja života!

Pustolovi bez stalne adrese, svetski putnici i istraživači, ljubavnici, putopisci...Bog i više sile su uvek na njihovoj strani.

Više sile su uvek na njihovoj strani, čeka im samo sreća i blagostanje

Pustolovi bez stalne adrese, svetski putnici i istraživači, ljubavnici, putopisci, sportisti i diplomate. Dvostruke su prirode; privlači ih sve što uzvisuje duh i godi telu, mogu biti i asketi i najveći hedonisti. Imaju velike apetite, žele toliko toga naučiti, isprobati … Bez mnogo razmišljanja upuštaju se u ljubavnu avanturu, opasan sportski poduhvat ili rizičan posao. U duši su kockari; mogu sve staviti na kocku samo u jednoj sekundi!

Reč je o ljudima rođenim u znaku Strelca.

U komunikaciji su vrlo otvoreni, nekad i previše direktni. Kažu što im prvo padne napamet, pitaju sve što ih zanima, a nekad i detinje naivno pričaju o svojim planovima. U osnovi su pošteni i iskreni pa misle da su i drugi takvi.

Velikodušni su, nekad i rasipni, vole luksuz, proslave, svečanosti i društvene skupove. Žele biti tamo gde se nešto događa, prvi će se javiti kao dobrovoljci kad se treba nešto isprobati ili pomoći drugome.

Privlači ih sve što je drugačije; druge zemlje, običaji, kultura, jezici, a naročito egzotična područja. Uživaju u putovanjima, ne vole dosadne poslove, iritiraju ih malograđanske forme i tračerska društva.

Iznad svega mrze ograničavanje slobode, osećaj da negde moraju ostati ili nešto uraditi. Žele biti nesputani i slobodni poput ptice u letu, otisnuti se daleko, videti svašta i drugima pričati o tome.

To je mlad duh, lepog estetskog izgleda, sportske građe, voli plemenite sportove pa će tenis biti jedan od najomiljenijih. Strelac je otmen, aristokrat, ponekad buntovnik, poštuje tradiciju, ali ipak ide svojim putem.

Strelac je sveštenik, astrolog, prorok. Velike nagrade, medalje, vojne zasluge upravo proističu iz jakog Jupitera. Da bi bili prvak u sportu ili pobednik u ratu, morate imati jakog Jupitera u natalnom horoskopu.

Strelac nije lak znak za saradnju, zna biti strog i ohol. On takođe kažnjava, ali je to više neprijatno nego totalno tragično. Za nekog ko je po prirodi hedonist nema veće kazne nego biti bez užitaka i novca. Životni apetiti ovog znaka su veliki, ali se oni i ostvare.

Život s njima je pustolovina sam po sebi. Velikodušni su i uvek spremni na davanje, bez očekivanja nečega za uzvrat. Veseli su, društveni i svima se sviđaju. Imaju čvrste stavove i bore se za svoja uverenja. Odlično su rame za plakanje. S njima ćete uvek znati na čemu ste i šta misle o vama. Rado dele svoja iskustva i znanja s drugima.

