Oni imaju posebne moći a naročito jedan je čisto savršenstvo – evo na koja 4 znaka horoskopa je Baba Vanga mislila.

Četiri znaka imaju posebne sposobnosti koje su dar kosmosa

Baba Vanga je bila jedna od najvećih proročica 20. veka. Verovala je da se četiri znaka horoskopa rađaju sa posebnim darom – sposobnošću ekstrasenzorne percepcije.

Ova četiri znaka imaju izraženu intuiciju, mogu imati proročke snove i lako mogu da pogode budućnost. Za mnoge su ove sposobnosti uspavane, ali ih je lako probuditi i razviti.

Dakle, horoskop baba Vange kaže da četiri znaka imaju posebne sposobnosti koje su dar kosmosa.

Ovan

Ponekad deluje kao da Univerzum pomaže upornom i tvrdoglavom Ovnu u svemu. No zapravo baba Vanga je verovala da pripadnici ovog znaka imaju poseban dar vizuelizacije. Sve što treba da urade jeste da požele želju, aktivno zamišljaju šta žele i ona će se sigurno ostvariti. Naravno, sve dok je u domenu realnih mogućnosti. Korisna sposobnost, zar ne? Vanga je smatrala da treba da se češće angažuju u besplatnoj pomoći ljudima. Jer samo bi tada njihov dar mogao samo da ojača i da donese dobre rezultate, piše portal „Dzen.ru“.

Devica

Vanga je smatrala da se među Devicama najčešće rađaju jedinstveni, nadareni ljudi. Pripadnici ovog znaka veoma suptilno osećaju druge ljude. Imaju dar empatije i umeju da ga iskoriste za predviđenu svrhu, pa je zato preporučljivo imati bar jednu Devicu za prijatelja.

Vanga je ovaj znak posebno volela. Verujući da su Device harmonične i savršene kako na psihičkom, tako i na duhovnom planu. Mislila je da su Devica i savršenost sinonimi, jer sve što pragmatična Devica preduzme, pokušava da dovede do savršenstva.

Strelac

Ljubazni, komunikativni Strelci deluju kao pravi anđeli čuvari za svoje voljene – leče rečima, daju mudre savete, objašnjavaju čudne snove i predviđaju budućnost. Mnogi pripadnici ovog znaka čitaju ljudske sudbine kao otvorenu knjigu. Ne moraju čak ni da ulažu posebne napore da razviju svoj dar – kod njih je izražen od detinjstva.

Vodolija

Za Vodolije se često kaže da su ljudi budućnosti, ljudi ispred svog vremena. Imaju izraženu intuiciju, i lako mogu da predvide šta će se dogoditi – nekada samo koristeći razum i logiku, a nekada predosećaju stvari na intuitivnom nivou.

Vodolijama se može desiti da imaju proročke snove ili vizije, a neretko se bave poslovima koji se tiču isceljivanja, pronalazaka ili kreiranja novih svetova – možda su dobri u pisanju naučne fantastike ili kreiranju video igrica.

Sa lakoćom mogu da „vide“ u budućnost, odnosno da zamisle kako bi svet mogao da izgleda, a to je često neshvatljivo njihovim savremenicima.

