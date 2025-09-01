Oni nikada ne skidaju osmeh s lica — optimisti koje život ne može da pokoleba!

Postoje ti ljudi, koji, bez obzira na sve, uvek imaju osmeh na licu…

I kad pada kiša, i kad sve ide naopako — oni nekako nađu svetlu tačku. E pa, astrologija kaže da su tri horoskopska znaka posebno poznata po tom zaraznom optimizmu.

STRELAC

Strelac je prvi na listi. Njega ne drži mesto — stalno nešto istražuje, planira putovanja, smišlja nove ideje. I kad mu se desi peh, on to vidi kao avanturu. Njegov entuzijazam je takav da te povuče sa sobom, čak i kad si u najgoroj fazi. On ti je onaj prijatelj koji ti kaže: „Ma sve će to da se sredi, ajde da popijemo kafu i smejemo se.“

LAV

Lav je druga priča — kod njega je optimizam vezan za veru u sebe. On zna šta hoće, veruje da to zaslužuje i ide ka tome punim gasom. I kad mu ne ide, Lav će ti reći: „To je samo pauza, ja sam rođen za velike stvari.“ Njegova energija je zarazna, a samopouzdanje često inspiriše druge da se pokrenu.

VODOLIJA

Vodolija je treći znak koji nosi optimizam kao stil života. Ona razmišlja van okvira, ne boji se promena i u svemu vidi priliku. Kad se desi nešto nepredviđeno, Vodolija ne paniči — ona već smišlja kako da to pretvori u nešto novo i zanimljivo. Kod nje je osmeh deo filozofije: „Ako već ne možemo da kontrolišemo sve, hajde da uživamo u haosu.“

