Oni osvajaju kosmički džekpot nakon punog Meseca u avgustu, lova sama stiže!

Lunarne faze i te kako mogu da utiču na tok naših života, a pun Mesec u Vodoliji, koji je nebo obasjao 9. avgusta, u narednim danima donosi ogromnu sreću određenim horoskopskim znakovima.

Ova lunarna faza je izuzetno moćna i uticaće na ceo horoskop i danima nakon njenog završetka.

Astrolozi tvrde da će 4 Zodijaka najjače osetiti posledice punog Meseca u Vodoliji, osećaće se kao pobednici kosmičke lutrije.

Očekuju ih značajni događaji, koji bi mogli da im promene život i prekrenu sve u njihovu korist.

Pun Mesec je napravio pometnju među zvezdama, a snažna lunarna energija najviše će pogoditi polja ljubavi i finansija.

Ko će i zbog čega imati najviše sreće, saznajte iz naše astro prognoze.

Lav

Lavovima vlada Sunce i ovaj znak Zodijaka zablistaće u punoj sjaju. Ako ste imali utisak da vam je energija oslabila, pun Mesec će popraviti situaciju – očekujte nalet snage i visok napon! Bujaće i polje ljubavi. Neko će dobiti bračne ponude, neke čeka susret o kakvom su dugo maštali, a biće i onih koji će postojeću vezu podići na viši nivo. Čućete i lepe vesti vezane za finansije.

Devica

Device su u prethodnom periodu prolazile kroz težak period, koji je vrveo od teških misli. Ali, sada je tome došao kraj, a polja ljubavi i finansija bukvalno će procvetati.

Osim toga, pun Mesec uspostavlja ravnotežu i donosi zdraviji način života, piše Žena Blic.

Obasjaće vam put, kao tračak svetlosti u mrklom mraku. Vreme je da budete srećni.

Strelac

Znaku kojim vlada Jupiter ovaj pun Mesec donosi – mnogo novca. Ako ste razmišljali o promeni posla, pružiće vam se razne mogućnosti za uspon u karijeri.

Mnogi će povući drastične rezove, koji će im život promeniti u najpozitivnijem smislu.

Oni koji su sami imaće priliku da upoznaju srodnu dušu, dok će zauzeti shvatiti šta treba preduzeti, kako bi unapredili svoju vezu.

Vodolija

Vodolijama, kojima upravlja Saturn, pun Mesec takođe donosi finansijski rast, za kojim su žudeli prethodnih meseci. Vreme je da se snovi ostvare i da čujete dobre vesti. Smeše vam se i napredak na polju posla, novi poduhvati, dobri rezultati… Da, sreća je na vašoj strani i Univerzum vas obasipa blagoslovima.

