Oni podižu ogovaranje na sasvim nov nivo – evo ko su najveće tračare horoskopa!

Ne bi trebalo da osetljive informacije poveravate ovakvim ljudima – sem ako nećete da to sutra sazna pola grada!

Neki znaci zodijaka podižu ogovaranje na viši nivo – za njih je to prava umetnost.

Uvek su u toku sa svim aktuelnostima, znaju svaki detalj o poznanicima, komšijama i kolegama, čak i onima koje jedva poznaju. Ako ste ikada imali osećaj da vas neko analizira od glave do pete, velika je verovatnoća da ste naleteli na nekog od ovih znakova, prenosi n1info.rs

Blizanci

Blizanci su nezasiti kada su informacije u pitanju. Njihova potreba da pričaju i slušaju ne proizlazi samo iz radoznalosti – oni žele da znaju sve, podele sve i analiziraju svaku sitnicu.

Njihov um je poput pretraživača, uvek pun svežih vesti. Sa svojim šarmom i darom za pričanje priča, mogu vas uvući u razgovor o drugima pre nego što i shvatite šta se dešava.

Njihova slaba tačka? Granica između obične zabavne priče i poverljivih informacija za njih često ne postoji.

Škorpija

Iako su Škorpije poznate po svojoj misterioznoj i intenzivnoj prirodi, ne treba ih potceniti – oni su pravi eksperti za prikupljanje informacija.

Za razliku od Blizanaca, koji ogovaraju otvoreno i bez zadrške, Škorpije deluju iz senke. Oni ne tračare iz dosade, već iz strateških razloga – svaki podatak može im biti od koristi.

Njihov instinkt ih vodi pravo do istine, a kada povežu sve informacije, trač koji ispričaju često zvuči kao prava teorija zavere. Ako vam Škorpija postavlja pitanja, budite oprezni – već je na tragu nečemu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com