Oni potajno mrze ljude, napraviće vam pakao ako im se zamerite!

5 horoskopskih znakova koji potajno mrze ljude i prave pakao od života kada im se zamerite

Neki ljudi deluju kao da su stalno ljuti na ceo svet. Iza te maske često se krije ranjivost ili potreba da se zaštite od razočaranja. Prema pisanju Your Tango, ovih pet horoskopskih znakova posebno su skloni da potajno gaje netrpeljivost – i da vam to pokažu ako im pređete put.

1. Škorpija – sumnjičava i osvetoljubiva

Škorpije ne veruju lako. Potrebno im je vreme da spuste gard i ubede se da ste vredni poverenja. Ako ih povredite, mogu dugo da pamte i planiraju kako da vam vrate. Kada im se cinizam potvrdi više puta, lako skliznu u osećaj da „mrze sve“.

2. Jarac – ne trpi osporavanje

Jarčevi su vredni, pouzdani i sigurni u svoje sposobnosti. Potajno mrze kada im se osporava stručnost ili kada ih neko kontroliše. Ne traže savete koji im nisu potrebni i nervira ih kada im se sugeriše „bolji način“.

3. Devica – perfekcionista bez strpljenja za haos

Device ne podnose neurednost, neodgovornost i neznanje. Ako ne ispunjavate njihove standarde – bilo da je reč o ponašanju, redu ili inteligenciji – lako će vas otpisati.

4. Vodolija – ne podnosi laž i pritisak

Vodolije cene iskrenost i autentičnost. Ako osete da ste neiskreni ili pokušavate da ih promenite, postaju sumnjičave i povlače se. Ne reaguju dobro na prigovore i „popravke“.

5. Bik – tiha netrpeljivost prema hvalisavcima

Bikovi ne vole ljude koji se previše hvale i stavljaju sebe iznad drugih. Iako možda neće ništa reći, unutra će kipeti od negodovanja

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com