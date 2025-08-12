Oni su najbezdušniji i najbezosećajniji horoskopski znakovi, nije ih briga da li vam se sviđaju ili ne

Moguće da možda imaju lošu nedelju, ali njihova zatvorenost i zlobna priroda mogla bi da bude povezana s njihovim horoskopom, kažu astrolozi. Mnogi astrolozi tumače da su ovo najbezosećajniji znakovi zodijaka, od onih pomalo grubih do potpuno okrutnih, prenosi Best Life.

Vodolija

Vodolije su usavršile umetnost nebrige. Poznati po svojim ‘izuzetnim’ stavovima i otuđujućem ponašanju, nije ih briga da li vam se sviđaju ili ne.

„Vole drugačije od drugih, a ako niste u njihovom bliskom okruženju, bez problema vas ignorišu i hladno, naizgled bez razloga, gledaju u vas“, objašnjava astrolog Stina Garbis.

Jarac

„Oni fokusiraju svoju odlučnost na ostvarenje svojih ambicija, zbog čega ponekad mogu da deluju jednodušno“, kaže Bela Ngujen, kolumnista o astrologiji časopisa Indielogy.

Pod vladavinom Saturna, planete discipline i strukture, teško im je dozvoliti da drugi preuzmu kontrolu i mogu biti oštri ako ne dobiju željeni ishod. „Oni neće štedeti svoja osećanja i reći će šta misle“, primećuje Garbis.

Blizanci

Garbis ističe da, pošto Blizanci vole da razgovaraju i žele da budu uključeni u svaki razgovor, imaju tendenciju da govore bez razmišljanja: „Mogu da kažu neke prilično neosetljive stvari koje ne mogu da povuku i ne žele.

Astrolog Džil Loftis dodaje da oni „žive u svetu sopstvenih pravila i stvarnosti”. Po njihovom mišljenju, ako nešto nije u redu, problem je u vama, a ne u njima.

Ovan

Kao prvi znak zodijaka, Ovan je lider. Često su toliko fokusirani na sebe i kako najbolje mogu da ostvare svoje ciljeve da zaborave na osećanja drugih ljudi. Astrolozi kažu da su Ovnovi veoma strastveni i da umeju da budu „sebični, impulsivni i arogantni“.

Njima takođe vlada Mars, planeta akcije, pa Garbis kaže da će se verovatno svađati sa vama bez razloga. „Teško im je da suzdrže svoje reči i mogu biti sasvim zli“, kaže ona.

Škorpija

Škorpija, složen vodeni znak oštrog intelekta, izuzetno je hladan i zatvoren. Tišina i sarkazam su uobičajena oružja u njihovom arsenalu i nema problema da ih koriste.

„Poznati po svojoj žestini, nikada neće zaboraviti da li ste ih prešli i mogu biti osvetoljubivi i destruktivni ako smatraju da je to neophodno“, kaže Šmit.

Devica

Device mnogo osuđuju i nemaju problema da ukažu na mane drugih ljudi. Nije ih briga koliko ste se trudili u nečemu; ako nije urađeno na njihov način, nije u redu.

Kako Garbis objašnjava, oni na stvari gledaju logično, nikada emocionalno, zbog čega nisu u stanju da pokupe „određene naznake“ vezane za to kako se neko oseća. On dodaje da Device mogu lako i brzo prekinuti veze, bez ikakvih problema bez osvrtanja.

(N1)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com