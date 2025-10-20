Oni su najpodmukliji znakovi horoskopa, osmeh im skriva prave namere!

Škorpija, Jarac i Ribe u astrologiji važe za najpodmuklije znakove horoskopa. Oni nikad ne napadaju otvoreno – oni ćute, posmatraju i čekaju pravi trenutak da pokažu zube.

Ne rade to naglo ni glasno, nego tiho, promišljeno i s osmehom koji skriva njihove prave namere. To su ljudi koji znaju kako izigrati situaciju a da se niko ne oseti prevarenim – bar ne odmah.

Prema astrološkim analizama, sledeći horoskopski znakovi se najčešće opisuju kao najpodmukliji, oni nisu nužno zli, već vešti u skrivanju namera, manipulaciji i strateškom ponašanju. Njihova inteligencija i emocionalna dubina često ih čine nepredvidivima.

Škorpija – čeka trenutak za osvetu

Niko ne zna da čuva tajne i planira poteze kao Škorpija. Ona ne zaboravlja, ne oprašta i ne reaguje impulsivno – nego pažljivo čeka trenutak kad će sve naplatiti. Kad mu neko stane na put, neće vikati ni pretiti, nego će s hladnim osmehom pustiti da se sve dogodi “slučajno“. U njegovom svetu osveta je tiha, ali uvek precizna.

Jarac – nije podmukao iz zlobe

Jarac nikad ne pokazuje karte pre nego što partija završi. Deluje ozbiljno, hladno i distancirano, ali iza te fasade skriva se oštar um i neverovatna sposobnost manipulacije okolnostima. On zna kako pridobiti ljude, pustiti ih da se opuste, a zatim iskoristiti svaku njihovu pogrešku. Nije podmukao iz zlobe, nego iz potrebe da uvek ostane korak ispred svih.

Ribe – ne deluju opasno, ali…

Ribe ne deluju opasno – i upravo tu leži njihova moć. Kad nešto žele, one ne idu silom, nego osećanjima. Lagano, gotovo neprimetno, utiču na druge, navodeći ih da sami naprave ono što Ribe žele. Kad sve prođe, svi misle da su sami doneli odluku, a Ribe samo diskretno nestaju u pozadini, zadovoljne ishodom.

Ipak, važno je znati:

„Podmuklost“ u astrologiji ne znači zlonamernost — već sposobnost da se stvari rade tiho, taktično i bez direktne konfrontacije.

Ovi znakovi često koriste emocionalnu inteligenciju i intuiciju da zaštite sebe — ili da ostvare ono što žele.

(Krstarica/Index)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com