Oni su najponosniji znakovi horoskopa, uvek odbijaju pomoć, čak i kad su u najvećim problemima: Ćute, trpe i guraju dalje sami

Svako se ponekad nađe u situaciji kada bi mu tuđa pomoć dobrodošla. Ipak, postoje osobe koje će, uprkos poteškoćama, radije ćutati, trpeti i gurati dalje same, samo da ne pokažu slabost ili priznaju da im treba pomoć.

Astrolozi tvrde da određeni horoskopski znakovi posebno prednjače u ovakvom ponašanju. Ponos, tvrdoglavost, nezavisnost ili jednostavno strah od ranjivosti – motivi se razlikuju, ali rezultat je isti: odbijaju pomoć čak i kada su u velikim problemima.

Jarac

Jarčevi su poznati po samodisciplini, radnoj etici i ozbiljnosti, ali iza te hladne i smirene fasade često se skriva osoba koja jedva drži sve pod kontrolom. Međutim, ono što nikada neće priznati – ni sebi ni drugima – jest to da im je teško. Jarčevi doživljavaju traženje pomoći kao lični neuspeh i slabost. Kad im se svet ruši, radije će se dodatno zatrpati obavezama nego priznati da ne mogu dalje.

Lav

Lavovi su po prirodi ponosni, često do granice tvrdoglavosti. Iako su društveni i rado pomažu drugima, kada se situacija obrne i oni postanu ti kojima treba pomoć, zatvaraju se i glume da je sve u redu. Lavovi ne žele da izgledaju nesigurno ili ranjivo jer im je važan ugled. Često se skrivaju iza samopouzdanog osmeha i prividne kontrole, iako u sebi možda već vrište za pomoć. U njihovom svetu priznati slabost je poput gubitka položaja – a to ne dolazi u obzir.

Škorpija

Škorpije su izuzetno samostalni i ne otkrivaju lako svoje emocije. Kada im je teško, povlače se u sebe i analiziraju situaciju u detalje, ali gotovo nikada ne traže pomoć. Ne zato što misle da im ne treba, nego zato što duboko u sebi sumnjaju da će ih iko zaista razumeti ili pružiti ono što im stvarno treba. Spremni su pomoći drugima, ali sami ne traže pomoć – iz straha da će neko videti njihove najintimnije slabosti.

Bik

Bikovi su oličenje upornosti i stabilnosti, ali i jedan od najtvrdoglavijih znakova zodijaka. Kada zapnu, uvereni su da će stvari rešiti sami – pa makar ih to koštalo vremena, energije ili mira. Smatraju da niko ne može posao obaviti bolje od njih, a kad im je teško, automatski se povlače i ćute. Iako se spolja čine mirnim i nepokolebljivim, iznutra često proživljavaju prave traume.

(Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com