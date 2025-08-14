Oni su pravi magičan spoj: Ova 3 horoskopska para rađaju najlepšu decu

Astrološki gledano, postoje kompatibilni, nekompatibilni i idealni parovi. Ovi poslednji žive u savršenoj harmoniji, a ako pride i osnuju porodicu, njihova deca su naprosto magična.

Na izgled i šarm beba mogu uticati ne samo genetika i vaspitanje, već i znak Zodijaka pod kojim su rođeni njegovi roditelji.

A prema horoskopu, ova tri para koja imaju najlepšu decu.

Žena Lav i muškarac Vodolija

Kombinacija elemenata vatre i vazduha jedinstvena je sama po sebi. Takve kombinacije su uvek neobične: snažni, preduzimljivi Lavovi dobar su spoj sa energijom i mudrošću jedne Vodolije. Zajedno su sposobni za velike stvari. Ovi partneri se međusobno dopunjuju, podržavaju i prenose na decu svoje najbolje osobine.

Bebe rođene u paru Lava i Vodolije su društvene i aktivne, podjednako lako pronalaze zajednički jezik sa svojim vršnjacima i sa odraslima. Upijaju najbolje osobine svojih roditelja, što ih čini jednostavno neodoljivim, njihovom šarmu se ne može odupreti, rođene su da budu zvezde i u svakom društvu omiljeni, prenose mediji.

Žena Bik i muškarac Rak

Bikom vlada Venera, romantični su, praktični i vrlo „kućevni tipovi“. Imaju sve šanse da postanu divne majke koje su spremne bukvalno na sve zbog svoje dece. Muškarci Rakovi su po definiciji vrlo brižni i često su sjajni očevi. Njihov spoj će biti snažan i skladan, jer su oboje vrlo osetljivi na međusobne potrebe, osećaju raspoloženje svog partnera.

Deca u njihovim porodicama su takođe osetljiva i saosećajna. Ona su često vrlo privlačna, njihova unutrašnja lepota ogleda se u njihovom spoljašnjem izgledu. Odmalena im roditelji usađuju večne porodične vrednosti, uče ih poštovanju drugih. Mame Bikovi su takođe prilično tvrdoglave. Oni su te koji uče decu kako da se zauzmu za sebe, ali istovremeno budu pošteni i učtivi.

Žena Devica i muškarac Riba

To su dva najemotivnija znaka zodijaka i oni često imaju tendenciju da sakriju svoja prava osećanja. Kombinacija praktičnosti i sanjarenja ovog para je razlog što njihova deca odrastaju u porodičnoj atmosferi koja je nežna, vedra i iskrena.

Obično su deca Devica i Riba vrlo pametna, ljubazna, poštovana. Oni znaju vrednost istinskih osećanja i ponekad su pomalo stidljivi, što im samo dodaje šarm. Takvu decu nazivaju i „starmalom“ ili „starim dušama“ – oni su tako mirni, razumni i mudri, što su osobine koje će zadržati i kada odrastu.

