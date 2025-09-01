Oni su ubedljivo najveći švaleri Zodijaka, ljubavnice menjaju k’o čarape!

Ovi znaci su poznati po tome što menjaju partnere često, ali to je samo zato što uče iz svake veze i trude se da pronađu idealno ljubavno iskustvo.
Evo o kome je reč.
Blizanci (21. maj – 20. jun)
Blizanci su poznati po svojoj promenljivoj prirodi i želji za stalnom stimulacijom. Oni su radoznali, inteligentni i uvek u potrazi za novim iskustvima.
Kada je reč o ljubavi, Blizanci ne vole da se dosađuju. Oni su spremni da istraže različite veze i upuste se u romantične avanture kako bi pronašli svoju srodnu dušu, piše Naj Žena.
Blizanci su veoma otvoreni za nove ljubavne mogućnosti i uvek su spremni da uče iz prethodnih grešaka.
Strelac (22. novembar – 21. decembar)
Strelac je poznat po svom avanturističkom duhu i želji za slobodom. Oni vole da istražuju svet i upoznaju nove ljude.
Kada je reč o ljubavi, Strelčevi su otvoreni za sve vrste veza i iskustava. Oni će često menjati partnere, ali to je zato što žele da isprobaju različite opcije i pronađu osobu koja će im pružiti slobodu i avanturu koju traže.
Strelčevi uče iz svake veze i koriste svoje iskustvo kako bi pronašli ljubav koja će im doneti sreću i zadovoljstvo.
Vodolija (20. januar – 18. februar)
Vodolije su poznate po svojoj nekonvencionalnoj prirodi i želji da budu drugačije od drugih. Kada je reč o ljubavi, Vodolije se ne pridržavaju tradicionalnih normi i očekivanja.
Oni su otvoreni za različite vrste veza i spremni su da istraže nove horizonte. Vodolije su vrlo analitične i uče iz svake veze koju imaju.
Oni tragaju za dubokom emocionalnom povezanošću i istinskim partnerstvom, pa su spremni da menjaju partnere.
