Oni su ubedljivo najveći švaleri Zodijaka, partnerke menjaju k’o čarape!

Ovi znaci su poznati po tome što menjaju partnere često, ali to je samo zato što uče iz svake veze i trude se da pronađu idealno ljubavno iskustvo.

Evo o kome je reč.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci su poznati po svojoj promenljivoj prirodi i želji za stalnom stimulacijom. Oni su radoznali, inteligentni i uvek u potrazi za novim iskustvima.

Kada je reč o ljubavi, Blizanci ne vole da se dosađuju. Oni su spremni da istraže različite veze i upuste se u romantične avanture kako bi pronašli svoju srodnu dušu, piše Naj Žena.

Blizanci su veoma otvoreni za nove ljubavne mogućnosti i uvek su spremni da uče iz prethodnih grešaka.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelac je poznat po svom avanturističkom duhu i želji za slobodom. Oni vole da istražuju svet i upoznaju nove ljude.

Kada je reč o ljubavi, Strelčevi su otvoreni za sve vrste veza i iskustava. Oni će često menjati partnere, ali to je zato što žele da isprobaju različite opcije i pronađu osobu koja će im pružiti slobodu i avanturu koju traže.

Strelčevi uče iz svake veze i koriste svoje iskustvo kako bi pronašli ljubav koja će im doneti sreću i zadovoljstvo.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolije su poznate po svojoj nekonvencionalnoj prirodi i želji da budu drugačije od drugih. Kada je reč o ljubavi, Vodolije se ne pridržavaju tradicionalnih normi i očekivanja.

Oni su otvoreni za različite vrste veza i spremni su da istraže nove horizonte. Vodolije su vrlo analitične i uče iz svake veze koju imaju.

Oni tragaju za dubokom emocionalnom povezanošću i istinskim partnerstvom, pa su spremni da menjaju partnere.

