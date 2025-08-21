Oni uvek žive u haosu: Otkrivamo koji su najneuredniji horoskopski znakovi

Dok jedni ne mogu da podnesu ni mrvicu prašine, drugi su rođeni da žive usred sopstvenog nereda. Njihovi planovi se gube, rasporedi im promaknu, a održavanje doma ostaje po strani.

Astrologija kaže da su ovo četiri znaka koja se najteže nose s čišćenjem i redom.

Strelac

Strelci stalno tragaju za novim avanturama i uzbuđenjima, pa im čišćenje stana deluje dosadno i nepotrebno. Dok planiraju naredno putovanje ili izlazak, gomila neoprane sudove im ne smeta. Za njih je svaki poziv prijatelja važniji od metle i usisivača.

Blizanci

Blizanci su izrazito društveni i energični, pa im se kućni poslovi retko uklapaju u užurban raspored. Više vole da se provode i druže nego da pospremaju stan, pa im nered postaje gotovo zaštitni znak. Oni najbolje funkcionišu u haotičnom okruženju koje im podstiče kreativnost.

Vodolija

Vodolije razmišljaju o velikim idejama i budućnosti, a prašina i nered nisu u njihovom fokusu. Njihov pogled je usmeren na društvene promene ili inovacije, pa makar živeli u okruženju koje deluje zaboravljeno. Red i organizacija ne privlače ih jer im oduzimaju dragoceno vreme za misli.

Ribe

Ribe lako tone u svet snova i imaginacije, a čišćenje smatraju suvišnom obavezom. Njihova umetnička duša ni ne primećuje kada se nered gomila mesecima ili godinama. One se pre puštaju mašti na volju nego što će metlom rasterati prašinu, pa im životni prostor često liči na kreativni atelje.

