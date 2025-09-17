Oni žele baš sve: Ovih 5 znakova obožavaju paralelne veze

Ljubav je najdivnija emocija koja postoji.

Ali povremeno, ‘sitnice’ kao što je viđanje sa više partnera odjednom i nelojalnost mogu dovesti u pitanje brak ili vezu. Bez obzira na to koliko truda uložite u svoju emotivnu vezu, ako jedan od partnera traži poligamiju, stvari dalje mogu postati izuzetno teške.

Evo pet horoskopskih znakova koji su, prema studijama, najskloniji poligamnoj vezi.

1. Ovan

Oni često veruju da je trava na drugoj strani ograde uvek zelenija i imaju tendenciju da budu prilično nesigurni. Ovo sugeriše da čak i ako ste srećni u svom trenutnom braku ili vezi, na kraju zalutate i ubedite svog partnera da koristi makar aplikaciju za sastanke kako bi upoznao druge ljude da biste se vi mogli prepustiti poligamiji.

2. Vodolija

Vodolije često ne mogu da varaju svoje partnere, ali opresivna priroda monogamije može ih navesti da se ponašaju na ovaj način jer ljudi sa ovim sunčanim znakom moraju stalno da upoznaju nove ljude. Kao rezultat toga, mogu biti privučeni nekome na svom profilu na društvenim mrežama radi dubokog razgovora jer cene inteligenciju, a zatim, od razgovora, brzo će preći na preljubu.

3. Lav

Čak se i hrabri lavovi plaše sukoba i poteškoća u braku i vezi, jer ne vole da vode neprijatne razgovore. Tako često ostaju sami i neshvaćeni. Stoga bi se mogli povezati sa starim prijateljima ili upoznati nekoga novog kako bi mogli razgovarati o stvarima koje nisu vezane za brak i emotivnu vezu i kako bi dobili više validnosti. A ovo može rezultirati upadanjem u više veza paralelno.

4. Jarac

Jarčevi uvek traže stabilnost, sreću i podršku u partneru. U braku ili ozbiljnoj vezi nastoje da izvuku što više od svog supružnika. Skloniji su prevari, jer im može biti teško da se potpno posvete pa se osećaju ugušeno sa jednim partnerom.

5. Blizanci

Blizanci su prilagodljive i opuštene osobe. Oni su živahni i obožavaju interakciju sa drugima. Ali oni zahtevaju 24-časovnu pažnju, i ako niste u mogućnosti da je obezbedite, verovatno će to potražiti negde drugde jer imaju toliko opcija za uspešan ljubavni život.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com