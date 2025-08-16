Oni žive najduže! Samo ovaj horoskopski znak je dokazano najdugovečniji

Horoskop otkriva različite aspekte naših života, ali može li otkriti koliko dugo ćemo živeti? Nekoliko je istraživanja pokazalo da ljudi rođeni u ova tri znaka najdugovečnija prema ispitanicima.

Ljudi rođeni u znaku Raka žive najduže, a slede ih Ovan i Devica.

Osobe rođene u znaku Raka često dožive duboku starost, a razloga za to ima više. Osim što Rakovi vole da vode zdrav život, takođe su motivisani da pokušaju živeti duže kako bi što duže ostali sa svojim najmilijima, posebno decom, i brinuli se o njima, jer su veoma predani porodici i brižni su ljudi.

Device su dugovečne zahvaljujući urednom načinu života i brizi za svoje zdravlje.

Za mnoge osobe rođene u znaku Device, pravilna ishrana i vežbanje su način života i ne mogu zamisliti da žive na bilo koji drugi način. Takođe, Device su veoma mirne, a opšte je poznato da manje stresa znači duži život.

Od svih znakova u horoskopu, Ovan ima najveću strast za životom što je po svemu sudeći dobra podloga za dugovečnost. Da Rak, Devica i Ovan doista žive najduže od svih znakova u horoskopu potvrđuje i službeni popis najdugovečnijih ljudi na svetu, koji se vodi od 1955. godine, a pripremila ga je organizacija pod nazivom Gerontološka istraživačka grupa.

Među 59 osoba na popisu nalazi se najviše osoba rođenih u znaku Raka (8), a slede ih Devica (7) i Ovan (7).

