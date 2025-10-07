Ono što ste mislili da se nikada neće desiti – sada dolazi: Ova 2 znaka ulaze u fazu života koju su samo sanjali

Kraj oktobra donosi energetski preokret za Device i Ribe – zvezde konačno odgovaraju na njihove tihe molitve. Saznajte šta ih čeka i kako da prepoznaju trenutak koji menja sve.

Postoje trenuci kada život prestane da se opire. Kada zvezde prestanu da ćute. Kada ono što ste godinama nosili kao tiho obećanje sebi – konačno počne da se ostvaruje. Kraj oktobra donosi upravo takav trenutak za dva horoskopska znaka.

Ova 2 znaka ulaze u fazu života koju su samo sanjali:

Devica – Život počinje da liči na ono što ste zaslužili

Device su godinama gradile, davale, popravljale. U tišini. Bez aplauza. Sada, kroz snažan aspekt Merkura i Jupitera, dolazi životna stabilnost koju su dugo prizivale. Poslovne prilike, emotivna jasnoća i osećaj da su konačno „na svom mestu“ – sve to dolazi kao odgovor na njihovu istrajnost. Savet: ne analizirajte svaki korak – dozvolite sebi da uživate u onome što ste stvorili.

Ribe – Snovi prestaju da budu snovi

Ribe su sanjale tiho, često u svetu koji nije znao kako da ih razume. Ali sada, Neptun i Jupiter ih vode ka manifestaciji svega što su godinama osećale kao istinu. Ljubav, kreativnost, duhovna jasnoća – sve dolazi u talasu koji ne traži dozvolu. Savet: ne sumnjajte u ono što dolazi – jer ste ga prizivali srcem, ne rečima.

Ako ste Devica ili Ribe – kraj oktobra je vaš trenutak. Ne zato što ste ga tražili glasno, već zato što ste ga zaslužili tiho.

Život konačno počinje da liči na ono što ste sanjali. Zvezde ne zaboravljaju. A ono što ste mislili da se nikada neće desiti – sada dolazi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com