Opasni kad ih izdate: Jedan znak nikada ne oprašta i čekaće godinama na svoju osvetu

Ne igrajte se vatrom! Ovo je znak koji ne oprašta i pamti svaku vašu grešku - njihova osveta je najteža i najduža na svetu.

Kada ga izdaju ljudi kojima je verovao, rođeni u ovom znaku to teško zaboravljaju. Škorpija je znak koji ne oprašta i izdaju pamti dugo i retko reaguje impulsivno. Umesto scene ili glasnog sukoba, češće će se povući i posmatrati šta se dešava.

Mnogi pogrešno misle da su Škorpije osvetoljubive u klasičnom smislu. Njihov pristup je obično strpljiviji i hladnokrvniji. Ako su povređene, neće tražiti svađu odmah, već će čekati trenutak kada procene da je vreme da pokažu kako stvari stoje.

Zato se ovaj znak često opisuje kao najosvetoljubiviji znak horoskopa.

Škorpija pamti, čak i kada deluje da je sve zaboravljeno

Kod Škorpije izdaja nema rok trajanja. Dok će neki ljudi posle konflikta pokušati da nastave kao da se ništa nije desilo, ovaj znak često čuva sećanje na povredu. Ne vraća se stalno na prošlost, ali zna tačno šta se dogodilo i retko potpuno zaboravlja.

Škorpija ne pokazuje odmah da je povređena. Može izgledati kao da je sve u redu, ali komunikacija postaje sporija i hladnija. Ljudi često primete da Škorpija više ne postavlja lična pitanja i da razgovor ostaje na površini.

To je obično znak da je emocionalna distanca već napravljena, jer Škorpija spada među znak koji ne oprašta kada je reč o ozbiljnoj izdaji.

Ako ste izdali ovaj znak, poverenje je teško vratiti

Poverenje ovog znaka se teško vraća. Ako pokušavate da popravite odnos, jedini put je iskren razgovor bez opravdavanja i bez pokušaja da se greška umanji. Škorpija posebno loše reaguje na laž i na objašnjenja koja zvuče kao izgovor.

Čak i kada kaže da je sve u redu, to ne znači da je zaboravila. Ovaj znak može dugo pamtiti izdaju, ali to retko pokazuje otvoreno. Jednostavno pusti vreme da odluči i da ljudi sami pokažu kakvi su.

Škorpija nije znak koji brzo prašta, ali ni znak koji stalno pokazuje ljutnju. Ako odluči da vas pusti iz svog bliskog kruga, to često znači da je već donela konačnu odluku, bez mnogo reči i bez dodatnih objašnjenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com