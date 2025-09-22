Opasni protivnici: Ovim znakovima horoskopa nije mudro zameriti se

Bez obzira na to jeste li nekoga slučajno povredili ili namerno stali na žulj, postoje znakovi Zodijaka kojima ni najmanja uvreda neće lako proći.

Lav – kazna pred publikom

Lavovi ne podnose da ih neko javno osramoti ili prevari. Ako ukaljate njihov ugled, očekujte da zahtevaju skrušenu, javnu ispriku, a često uživaju gledajući kako se prekršitelj kaje pred drugima. Čak i kad oproste, poverenje se staračkog ponosa retko ponovo vraća.

Bik – tihi gnev sve dok ne eksplodira

Bikovi su poznati po svojoj tromosti da odmah reaguju, ali kada im ponestane strpljenja, njihov gnev se nagomila i eksplodira bez upozorenja. One koji ne primete “prigušene signale” čeka snažna reakcija. Iako retko, kada se puste u osvetu, to je vatromet besa koji ostavlja trag.

Jarac – kamate obračunate na rate

Jarci pamte svaku nepravdu i “zadužuju” počinitelja doživotnim računom. Usmenu izvinjenje smatraju nedovoljnim, te traže konkretnu protivuslugu ili nadoknadu. Čak i kad im se dug isplati, hladna sumnja u iskrenost druge strane ostaje zauvek.

Škorpija – hladna osveta iza osmeha

Škorpije shvataju svaku zamerku krajnje lično. Čak i kad veruju da je izvinjenje iskreno, radije će isplanirati hladnu osvetu nego odmah oprostiti. Njihova naizgled prijateljska strana krije dugotrajan osećaj nepravde koji se ispoljava tek kad najmanje očekujete.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com