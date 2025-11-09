Oprez: Ovo nikad ne smete raditi dok traje retrogradni Merkur

Ovaj period sam po sebi nije negativan, već poziva na razmišljanje, reviziju i dovršavanje onoga što je ostalo nedovršeno.

Retrogradni Merkur nije samo astrološki mit – to je period kada se čini da sve ide naopako. Ako ste ikada primetili da se dogovori raspadaju, tehnologija zakazuje baš kad Vam je najpotrebnija ili da se nesporazumi gomilaju, velika je verovatnoća da ste osetili njegov uticaj.

Retrogradni Merkur uvek donosi izvesnu dozu zabune, nesporazuma i povratka u prošlost, ali ovaj novembar će biti posebno intenzivan zbog jedne ključne činjenice – Merkur počinje svoju retrogradnu fazu u Strelcu 9. novembra i traje do 18. novembra, a zatim se vraća u Škorpiju (od 18. do 29. novembra).

Suština je jednostavna: u vreme retrogradnog Merkura najbolje je izbegavati donošenje krupnih odluka i potpisivanje ugovora. To je trenutak kada se greške najlakše potkradaju, a posledice mogu biti dugotrajne.

Šta nikako ne treba raditi tokom retrogradnog Merkura

Ne potpisujte nove ugovore. Papiri koji izgledaju čisto danas, sutra mogu otkriti skrivene klauzule.

Ne kupujte skupu tehnologiju. Laptop ili telefon kupljen u ovom periodu često se pokaže kao loša investicija.

Ne ulazite u nove emotivne odnose. Strasti jesu jake, ali retrogradni Merkur donosi iluzije koje kasnije pucaju.

Ne planirajte putovanja bez rezervnog plana. Kašnjenja, otkazivanja i izgubljeni prtljag su češći nego inače.

Šta možete da uradite umesto toga

Retrogradni Merkur nije samo zabrana – on je i prilika.

Vratite se starim projektima. Ono što ste odlagali sada može dobiti novu energiju.

Preispitajte odnose. Umesto da ulazite u nove, očistite nesporazume u postojećim.

Organizujte prostor. Retrogradni Merkur voli introspektivne aktivnosti – sređivanje fioka ili digitalnih foldera može biti oslobađajuće.

Znaci najmanje skloni lošem uticaju retrogradnog Merkura

Dok retrogradni Merkur donosi haos i izazove većini horoskopskih znakova, astrolozi izdvajaju nekoliko znakova koji su najmanje skloni lošim efektima ovog tranzita. Ovi znaci obično lakše prolaze kroz ovaj period i često ga mogu iskoristiti čak i za lično usavršavanje ili reviziju važnih oblasti života.

Ljudi rođeni u ovim znacima obično imaju jak karakter i izvestan otpor prema promenama koje donosi retrogradni Merkur.

Najmanje pogođeni znaci su: Bik, Lav, Ovan.

Kako da preživite retrogradni Merkur

Retrogradni Merkur nije neprijatelj, već upozorenje. Ako ga shvatite ozbiljno, on Vas može naučiti strpljenju i introspekciji. Ključ je da ne pravite krupne poteze, već da se fokusirate na ono što već imate.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com