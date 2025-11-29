Oprostiće, ali nikada neće dati drugu šansu! Oni su najveća zlopamtila zodijaka

Oprost im nije jača strana jer Device su, tvrde astrolozi, kao slonovi, nikada ne zaboravljaju i stalno će vas podsećati na nešto loše

Oprostiće, ali će uvek znati da ste ih nekada povredili ili naneli im bol jer pamte apsolutno sve!

Za ovaj znak kažu da su sitničavi, kao da izvuku sav život iz okoline, a navodno su najčešće to ljudi rođeni u znaku Device.

Device su proglašene najvećim zlopamtilima i sitničavim ljudima.

Nihova sitničavost i stavljanje svakog na “njihovo mesto” obično kod osoba koje ih okružuju izaziva želju da pobegnu na drugi kraj sveta i nikad se ne vrate u njihovu blizinu.

Device su, tvrde astrolozi, kao slonovi, nikada ne zaboravljaju! Nije im nimalo neugodno da vas stalno iznova podsećaju na trenutak kad ste im učinili nešto loše, makar se to dogodilo i u prošlom veku. Oprost da, zaborav ne.

Ono čemu teže je savršenstvo na svetskom nivou! Ali nikako ne mogu da shvate da bi prvo trebalo da porade na sebi.

Pravi su čistunci kad su u pitanju postupci drugih ljudi, a svoje mane ne vide. S druge strane, uživaju u seksu i to im je neka vrsta izduvnog ventila, iako to nikada da neće da priznaju, čak ni sebi.

Imaju i dobre strane, oprostiće

Srećom, ne treba zaboraviti da nisu svi iste. Znaju biti jako brižne, neprestano brinu za lude oko sebe, pa čak i u snu.

Skeptične su i imaju jaku intuciju koja ih muči ili je često ignorišu. Zato sebe dovode u situacije u kojima gube živce bez potrebe. Rezervisane su, imaju rafiniran ukus, pa u lošim fazama umeju da nemislosrdno diskiminišu. Takođe, veliki su materijalisti i važne su im samo stvari koje mogu fizički da osete.

Device su nekada stidljive i povučene i treba im mnogo vremena da se otvore, ali su veoma spremne da kritikuju tuđe stavove.

