Oprostiće, ali vam neće zaboraviti! Najveća zlopamtila horoskopa nikada neće dati drugu šansu!

Neki ljudi su jednostavno dosadni i kao da izvuku sav život iz okoline, a navodno su najčešće to ljudi koji su u ovom znaku zodijaka.

Device su proglašene najvećim zlopamtilima i sitničavim ljudima.

Nihova sitničavost i stavljanje svakog na “njihovo mesto” obično kod osoba koje ih okružuju izaziva želju da pobegnu na drugi kraj sveta i nikad se ne vrate u njihovu blizinu.

Device su, tvrde astrolozi, kao slonovi, nikada ne zaboravljaju i nije im nimalo neugodno da vas stalno iznova podsećaju na trenutak kad ste im učinili nešto loše, makar se to dogodilo i u prošlom veku.

Ono čemu teže je savršenstvo na svetskom nivou, ali nikako ne mogu da shvate da bi prvo trebalo da porade na sebi.

Pravi su čistunci kad su u pitanju postupci drugih ljudi, a svoje mane kao da ne vide. S druge strane, uživaju u seksu i to im je neka vrsta izduvnog ventila, iako to nikada da neće da priznaju, čak ni sebi.

Srećom, ne treba zaboraviti da nisu svi isti.

